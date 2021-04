Cloudflare lance une plateforme d’analyse WordPress axée sur la protection de la vie privée

by

Le fournisseur de réseau de diffusion de contenu Cloudflare a annoncé un nouveau service d’analyse respectueux de la vie privée, qu’il a désormais intégré à la plateforme d’hébergement de facto de WordPress, WordPress.com.

Le nouveau produit, baptisé Privacy First Web Analytics, permettra aux éditeurs de sites Web de collecter des données d’utilisation et d’obtenir des informations significatives sur leurs visiteurs sans porter atteinte à leur vie privée.

« Chez Cloudflare, notre mission est d’aider à construire un meilleur Internet, et une partie de cette mission consiste à fournir des analyses Web essentielles à tous ceux qui ont un site Web, sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. Et ce, gratuitement. Nous n’avons jamais été intéressés par le suivi des utilisateurs ou la vente de publicité. Nous ne voulons pas savoir ce que vous faites sur Internet, ce n’est pas notre métier », écrit Jon Levine, chef de produit, données et analyses de Cloudflare, en annonçant la disponibilité générale du nouveau produit d’analyse.

Des entreprises ont fait fortune en vendant des publicités ciblées portant atteinte à la vie privée sur Internet. Cloudflare fait valoir que le même modèle est utilisé par les plateformes d’analyse populaires, sans fournir de noms. « Elles suivent le comportement des visiteurs et créent des profils d’acheteurs pour recibler vos visiteurs avec des publicités ; en échange, vous obtenez des analyses gratuites », explique-t-il.

Le nouveau service d’analyse de Cloudflare n’utilise pas de variables côté client comme les cookies, et ne suit pas non plus les utilisateurs avec leur adresse IP, leur user agent ou d’autres attributs immuables de ce type.

Un partenariat avec Automattic

« Plutôt que de compter les adresses IP uniques, ce qui nécessiterait de stocker des informations sur ce que fait chaque visiteur, nous pouvons simplement compter le nombre de pages vues qui proviennent d’un site différent. Cela fournit une mesure parfaitement utilisable qui ne compromet pas la confidentialité », explique Cloudflare.

Alors que tout le monde peut s’inscrire et utiliser gratuitement le nouveau service d’analyse Web en ajoutant un extrait HTML dans ses pages Web, Cloudflare s’est associé à Automattic, la société derrière le développement du populaire système de gestion de contenu (CMS) open source WordPress, pour intégrer le code de suivi dans le tableau de bord de WordPress.com.

Cloudflare a également collaboré avec Automattic par le passé pour accélérer les sites Web WordPress.