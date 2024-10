Surface Laptop 7 et Surface Pro 11 : bientôt avec des processeurs Intel Lunar Lake ?

Microsoft pourrait prochainement proposer ses Surface Laptop et Surface Pro avec des processeurs Intel Lunar Lake (ou Core Ultra Series 2), en plus des versions actuelles équipées de puces Qualcomm.

Ces nouveaux modèles pourraient être commercialisés en tant que variantes des Surface Laptop 7 et Surface Pro 11 existants, ou en tant que produits entièrement nouveaux.

Le Surface Laptop 7 est disponible avec un choix d’écrans de 13,8 ou 15 pouces et est doté d’une mémoire vive pouvant atteindre 64 Go et d’une capacité de stockage de 1 To. Mais pour l’instant, il n’est disponible qu’avec les processeurs Snapdragon X Plus ou Snapdragon X Elite de Qualcomm. Quant à la Surface Pro 11, il s’agit d’une tablette de 13 pouces dotée d’un écran LCD ou OLED, mais qui n’est également disponible qu’avec des processeurs Qualcomm.

Bien que Microsoft n’ait pas encore annoncé officiellement de nouveaux appareils Surface, des informations ont commencé à apparaître dans les résultats de benchmarks en ligne et sur des sites de vente chinois. Selon ces sources, Microsoft pourrait proposer des modèles avec au moins trois options de processeur différentes :

Intel Core Ultra 5 250S (10 cœurs, 6P + 4E)

Intel Core Ultra 7 270S (14 cœurs, 6P + 8E)

Qualcomm Snapdragon X Elite(12 cœurs)

Le lancement du Surface Laptop de 7e édition exclusivement avec des processeurs Qualcomm Snapdragon avait marqué un tournant pour Microsoft et pour l’écosystème Windows on Arm. Cependant, les nouveaux processeurs Intel Lunar Lake, avec leur autonomie et leurs performances graphiques supérieures à celles du Snapdragon X Elite, ont de quoi séduire Microsoft.

Un choix de processeurs plus large pour les utilisateurs de Surface

L’arrivée de modèles équipés de processeurs Intel Lunar Lake offrirait aux utilisateurs de Surface un choix plus large et leur permettrait de sélectionner la configuration la plus adaptée à leurs besoins. Les processeurs Intel sont généralement plus performants que les puces Qualcomm pour les tâches exigeantes, telles que le montage vidéo et le jeu.

Il faudra toutefois attendre une annonce officielle de Microsoft pour confirmer ces informations et découvrir les caractéristiques complètes de ces nouveaux modèles de Surface Laptop et Surface Pro.

L’arrivée des puces Apple Silicon et l’essor de Windows on Arm ont relancé la concurrence sur le marché des PC portables. Intel et Qualcomm se livrent une bataille sans merci pour offrir les meilleures performances et la meilleure autonomie.