La démo de Resident Evil Village sera disponible sur toutes les plateformes dès le 1er mai

Lors du Resident Evil Showcase, Capcom a annoncé qu’une deuxième démo de son prochain jeu d’horreur, Resident Evil Village, sortira le 1er mai. C’est-à-dire 6 jours avant la date de sortie officielle du jeu.

En outre, Capcom a partagé une nouvelle bande-annonce de gameplay et en donnant plus de détails sur le jeu, notamment des modes de jeu supplémentaires et la date à laquelle les joueurs pourront essayer une nouvelle démo.

Contrairement à la précédente démo « Maiden », cette démo sera jouable sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu sortira, notamment PS5, PS4, Xbox Series X et S, PC sous Windows (via Steam), et Stadia. La démo vous permettra de jouer pendant 60 minutes et d’explorer les zones du village et du château, quelle que soit la plateforme.

Les utilisateurs de PS4 et PS5 auront la possibilité de précharger la démo dès aujourd’hui depuis le PlayStation Store. De plus, les joueurs sur ces deux plateformes bénéficieront d’un accès anticipé à la démo lors de deux week-ends distincts : du 17 avril à 23 heures, heure française, au 18 avril à 10 heures, heure française, et du 24 avril à 23 heures, heure française, au 25 avril à 10 heures, heure française. Chaque week-end de démo offrira jusqu’à 30 minutes de jeu.

Un lancement le 7 mai

En plus des dates et heures des démos, Capcom a partagé une nouvelle importante concernant les modes de jeu de Resident Evil Village : The Mercenaries est de retour ! Le mode « Mercenaries » propose différentes épreuves chronométrées, avec une boutique pour acheter des armes et des objets entre les étapes, ainsi que différentes récompenses de niveau intermédiaire pour augmenter votre vitesse, la puissance de votre arme de poing, ou obtenir d’autres capacités bonus.

Capcom a également publié la quatrième bande-annonce du jeu, qui comprend de nouvelles séquences et un autre aperçu de Lady Dimitrescu. Resident Evil Village sera lancé le 7 mai sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, et Stadia.