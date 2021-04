Avec Parallels Desktop, exécutez Windows 10 on ARM sur votre Mac M1 d’Apple

Parallels publie une mise à jour de son logiciel de machine virtuelle, Parallels Desktop, qui permet aux propriétaires de Mac M1 d’installer Windows 10 on ARM. Parallels Desktop 16.5 inclut désormais la prise en charge native nécessaire pour exécuter la version ARM de Windows sur les puces M1, suite à la décision d’Apple de ne pas prendre en charge Boot Camp sur les Mac M1.

Pour ceux qui l’ignorent, Parallels Desktop permet aux utilisateurs de Mac d’exécuter Windows 10 sur leur périphérique Apple en tant que machine virtuelle. La version 16.5 ajoute la prise en charge native de la puce M1, offrant ce que les développeurs décrivent comme une « expérience Windows-on-Mac sans faille ».

La dernière version de Parallels Desktop pour Mac permet désormais aux propriétaires d’un Mac M1 d’exécuter les applications Windows 10 on ARM ou les applications x86 traditionnelles en parallèle avec les applications Mac ou iOS sur macOS Big Sur. Bien sûr il y aura quelques limitations d’applications du côté de Windows 10 on ARM, à cause de sa propre émulation d’applications, mais Windows 10 on ARM prendra bientôt en charge l’émulation d’applications x64 également.

Le fabricant de Parallels Desktop, Corel, affirme que sa dernière mise à jour entraîne également des améliorations impressionnantes en matière de performances et de batterie par rapport à l’exécution du logiciel sur les Mac basés sur une puce Intel. Selon Corel, la mise à jour 16.5 consomme jusqu’à 250 % d’énergie en moins sur un Mac M1, par rapport à un MacBook Air basé sur une puce Intel.

Elle promet également des performances DirectX 11 jusqu’à 60 % supérieures et des performances globales de machine virtuelle jusqu’à 30 % supérieures en exécutant la version ARM de Windows 10 sur un Mac M1 plutôt qu’une VM de Windows 10 sur un MacBook Pro doté d’un processeur Intel.

Il faudra exécuter une version preview de Windows 10 on ARM

Le principal inconvénient est que vous devrez exécuter une version preview de Windows pour que tout cela fonctionne. À l’heure actuelle, Microsoft n’accorde des licences pour la version ARM de Windows 10 qu’aux fabricants de PC, et il n’existe pas encore de moyen officiel d’acheter une copie. Le fabricant de logiciels fournit une version preview de Windows 10 on ARM, qui peut être téléchargée sur le site Windows Insider de Microsoft.

Outre la prise en charge de Windows 10 on ARM, Parallels Desktop 16.5 pour Mac prend également en charge les distributions Linux comme Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1, Debian 10.7 et Fedora Workstation 33-1.2.

Parallels Desktop 16.5 pour Mac (pour les particuliers et les étudiants) vous coûtera 79,99 euros pour un abonnement d’un an ou 99,99 euros pour un achat unique (la mise à niveau des versions 14 ou 15 coûte 49,99 euros). La version Pro Edition ou Business Edition coûte 99,99 euros pour un nouvel abonnement (également d’une durée d’un an).