Apple prévoit de grands changements pour l’iPhone 15

Mais d’un autre côté, c’est clairement la tendance que l’ensemble de l’industrie essaie d’adopter. La suppression des parties frontales et l’augmentation de la surface de l’écran sont des objectifs que beaucoup tentent d’atteindre, et bien que les caméras périscopes aient été utilisées auparavant, il semble qu’Apple veuille simplement attendre que la fonctionnalité soit suffisamment mature pour faire ses débuts sur l’iPhone.

you might also like