Microsoft Defender for Endpoint obtient officiellement le support de Windows 10 on ARM

Microsoft a annoncé que sa propre solution de sécurité Microsoft Defender for Endpoint est désormais disponible sur les appareils Windows 10 on ARM.

Windows 10 on ARM est un pari important pour Microsoft, car l’entreprise fait la promotion de la plateforme non seulement comme une solution permettant une plus grande autonomie de la batterie et d’autres améliorations importantes des performances, mais aussi comme un environnement de travail plus sécurisé.

Et grâce à l’ajout de Microsoft Defender for Endpoint, Windows 10 on ARM devient une plateforme prête à être déployée en entreprise.

« L’investissement de Microsoft dans Windows 10 on Arm offre de puissantes expériences et hautement mobiles, avec la sécurité au cœur. Ces appareils sont conçus pour tirer pleinement parti des protections intégrées disponibles dans Windows 10, telles que le chiffrement, la protection des données et les capacités antivirus et anti-malware de nouvelle génération. Microsoft Defender for Endpoint complète ces fonctions de sécurité avec une plateforme de sécurité des terminaux d’entreprise, unifiée et alimentée par le cloud, qui aide les équipes de sécurité à prévenir, détecter, enquêter et répondre aux menaces avancées, tout en offrant des expériences de sécurité sécurisées et productives aux utilisateurs finaux », explique la société dans un communiqué.

D’autre part, Windows 10 on ARM doit encore obtenir la traction que Microsoft espérait obtenir au départ.

Essai gratuit également proposé

Malgré tous les investissements consentis par l’entreprise dans ce projet, les partenaires n’ont pas encore adopté Windows 10 on ARM en masse, mais Microsoft espère que les investissements dans les solutions d’entreprise permettront de stimuler l’adoption par les entreprises.

« Les équipes de sécurité constateront qu’il n’y a aucun changement dans l’expérience en ce qui concerne les PC basés sur l’architecture ARM. Toutes les données, les informations et les fonctionnalités de Microsoft Defender for Endpoint sont exactement les mêmes que celles qui ont toujours existé, notamment l’inventaire des périphériques, les alertes, les actions de réponse, la chasse avancée et bien d’autres choses encore, y compris l’expérience d’accueil », explique la société.

Un essai gratuit de Microsoft Defender for Endpoint est également disponible pour les entreprises qui souhaitent tester cette solution avant de la déployer en masse dans leur organisation.