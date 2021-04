Microsoft annonce le Surface Laptop 4, et vous avez le choix entre Intel ou AMD

Comme attendu depuis quelques semaines, Microsoft rafraîchit aujourd’hui sa gamme Surface avec le Surface Laptop 4, qui offre désormais le choix entre des processeurs AMD ou Intel pour les modèles de 13,5 et 15 pouces. En effet, contrairement à son prédécesseur, les deux tailles du Surface Laptop 4 seront livrées avec les derniers processeurs Intel de 11e génération ou les processeurs AMD de la série Ryzen 4000.

Microsoft expédie son Surface Laptop 4 le 15 avril aux États-Unis, au Canada et au Japon, à partir de 999 dollars pour le modèle AMD et de 1 299 dollars pour la version Intel, soit un écart de prix de 300 dollars entre les deux. Pour le moment, aucune information sur le lancement en France.

La différence de prix s’explique probablement par le fait que Microsoft n’utilise pas les derniers processeurs de la série 5000 d’AMD. Au lieu de cela, Microsoft utilise les puces Zen 2 d’AMD pour ses processeurs AMD Ryzen Surface Edition. Malgré cela, les performances entre les versions Intel et AMD pourraient être assez proches.

Ces améliorations du processeur permettent à Microsoft de promettre jusqu’à 70 % de performances supplémentaires par rapport au Surface Laptop 3, ainsi que des gains d’autonomie (sur le papier). Microsoft promet jusqu’à 19 heures d’autonomie sur le modèle AMD de 13,5 pouces et jusqu’à 17,5 heures sur la version de 15 pouces. Le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces alimenté par la puce Intel a une autonomie de 17 heures, tandis que le modèle plus grand de 15 pouces atteint 16,5 heures. Les deux versions Intel seront également livrées avec les dernières puces graphiques Iris Xe d’Intel.

Comme on peut s’y attendre de la part d’un appareil de la famille Surface, l’écran est une dalle PixelSense au format 3:2, avec une résolution de 2 256 x 1 504 pixels pour le modèle de 13,5 pouces, de 2 496 x 1 664 pixels pour le modèle de 15 pouces. Elle est compatible avec le Surface Pen et le multitouch à 10 points. Tous deux sont dotés d’un trackpad de précision en verre et d’un clavier rétroéclairé de taille normale, avec une course des touches de 1,3 mm. Le WiFi 802 11ax et le Bluetooth 5.0 sont standard, mais il n’y a malheureusement pas d’option 4G LTE ou 5G intégrée.

Des changements sous le capot, mais pas dans le design

Le Surface Laptop 4 conserve également le même design que le Surface Laptop 3 qui a été livré en 2019. Vous pourrez choisir entre le style classique « Platine » et une nouvelle couleur bleu glace sur les modèles de 13,5 pouces, tous deux en tissu Alcantara. Le noir mat et le grès sont également disponibles en options métalliques pour les modèles de 13,5 pouces, tandis que les versions de 15 pouces sont strictement dans les coloris platine et noir mat en métal et sans tissu Alcantara.

Microsoft n’a pas vraiment mis à jour le reste du Surface Laptop 4. Il y a un seul port USB-C, un port USB-A, une prise casque et le port Surface Connect de Microsoft pour la charge. Il n’y a toujours pas de prise en charge de Thunderbolt, et le SSD NVMe M.2 peut toujours être retiré d’un emplacement situé à l’arrière de l’appareil.

Une pléthore de modèles

En raison du choix entre AMD et Intel, la gamme de Surface Laptop 4 est assez compliquée cette fois-ci. Le modèle de base de 13,5 pouces à 999 dollars est le AMD Ryzen 5 4680U, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle de base Intel est le Core i5 1135G7 de 11e génération, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il y aura également une variété de modèles Intel jusqu’à la version de 2 299 dollars avec un processeur Core i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Un deuxième modèle AMD avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage sera livré environ 8 semaines après le lancement pour 1 199 dollars.

Du côté des 15 pouces, il y a plus d’options AMD, à commencer par le modèle AMD Ryzen 7 4980U à 1 299 dollars avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous pouvez le configurer jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1 699 dollars. Les modèles Intel de 15 pouces commencent à 1 799 dollars pour le Core i7 1185G7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ou il y a l’option pour 32 Go de RAM et 1 To de stockage pour 2 399 dollars.

Comme indiqué précédemment, les précommandes sont ouvertes à partir d’aujourd’hui aux États-Unis, au Canada et au Japon, avec une disponibilité plus large dans les semaines à venir. Les livraisons du Surface Laptop 4 commenceront à partir du 15 avril.