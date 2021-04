Le Galaxy Z Fold 3 pourrait être lancé en juillet avec une batterie plus petite

Malgré la conjoncture économique mondiale et la situation du marché de la téléphonie mobile, la série Galaxy S21 semble se porter plutôt bien. Cela pourrait avoir enhardi Samsung à aller de l’avant avec ses plans pour le reste de l’année, peu importe à quel point ils peuvent perturber son rythme habituel.

Le Galaxy Z Fold 3 est le suivant et, à en juger par les fuites, il pourrait être tout ce que certains ont pu espérer qu’il soit. Si l’on considère qu’il prendra la place du Galaxy Note cette année, il n’y a peut-être pas vraiment le choix.

Samsung a déjà admis, sans toutefois le déclarer officiellement, qu’il n’y aura pas de smartphone Galaxy Note cette année. La situation du marché et des composants est mise en cause pour ce changement soudain, mais, au moins pour l’instant, il est possible que l’on envisage de maintenir la phablette équipée du stylet S Pen l’année prochaine. Cependant, pour l’instant, Samsung semble vouloir positionner le Galaxy Z Fold 3 pour combler le vide laissé par le potentiel Galaxy Note 21.

En effet, Samsung l’annoncera en même temps que le Galaxy Z Flip 3 en juillet, soit un mois avant le lancement habituel du Galaxy Note et deux mois avant celui du Galaxy Z Fold 2 l’année dernière, selon The Elec. Étant donné le lancement précoce du Galaxy S21 plus tôt cette année, il n’est pas déraisonnable pour Samsung de tenir son prochain Unpacked plus tôt également.

Cependant, le même rapport peut avoir quelques mauvaises nouvelles pour les amateurs du smartphone pliable. Selon les sources, la batterie du Galaxy Z Fold 3 sera évaluée à 4 380 mAh, légèrement inférieure à celle du Galaxy Z Fold 2 (4,500 mAh), mais exactement la même que celle du premier Galaxy Fold. Si, toutefois, cela signifie que le smartphone pliable sera plus fin et plus léger, certains pourraient considérer cela comme un sacrifice acceptable.

La batterie, la tuile !

Il y a également des rumeurs selon lesquelles l’écran du Galaxy Z Fold 3 sera légèrement plus petit. En effet, il aurait un écran principal de 7,5 pouces et un écran de 6,2 pouces sur le capot avant du smartphone — ce qui serait pratiquement la même chose que l’écran principal de 7,6 pouces et l’écran de 6,2 pouces en façade du Galaxy Fold 2. Selon The Elec, ces tailles d’écran présentent l’avantage supplémentaire d’être « sans bords ». Encore une fois, la légère réduction pourrait ne pas signifier grand-chose, surtout si Samsung fait de la place pour un S Pen à l’intérieur pour compenser.

Et — bien que The Elec ne le mentionne pas du tout — la finesse pourrait réellement compter dans le cas du nouveau Galaxy Fold.