Intel envisage de fabriquer des puces pour l’industrie automobile

Intel prévoit de fabriquer des puces pour l’industrie automobile, les premières puces devant être produites dans les 6 à 9 prochains mois.

L’industrie automobile a été particulièrement touchée par la pénurie mondiale de puces, ce qui a entraîné des fermetures et un ralentissement de la production. Le constructeur américain General Motors (GM) a même eu recours à l’expédition de camions sans leur complément complet de puces de gestion du carburant, ce qui a conduit à ce que les modèles 2021 ont un rendement inférieur de 1 mile par gallon (MPG) à ce qu’il devrait être.

Intel espère contribuer à atténuer cette pénurie et est en pourparlers avec des fabricants de puces automobiles pour utiliser les usines de la société pour la production. L’entreprise avait déjà annoncé son intention d’ouvrir deux usines de puces en Arizona, en prévoyant de les utiliser pour fabriquer des semi-conducteurs pour ses clients. En effet, Gelsinger a dévoilé la nouvelle activité — appelée Intel Foundry Services — comme une « unité commerciale de fonderie autonome » le mois dernier lors de son annonce « Engineering the Future », avec la promesse que la société mettrait ses usines à profit pour produire des puces de base x86, Arm et RISC-V pour des clients externes. Dans le cadre de cette annonce, Intel a également prévu d’investir 20 milliards de dollars dans l’expansion de ses usines en Arizona afin de mieux répondre à la demande de ses partenaires externes.

Selon Reuters, Intel n’attend pas l’ouverture des nouvelles usines et va consacrer certaines de ses ressources d’usines existantes — plus précisément en Oregon, en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Israël et en Irlande — pour aider l’industrie automobile.

« Nous espérons que certaines de ces choses peuvent être allégées, ne nécessitant pas une construction d’usine de trois ou quatre ans, mais peut-être 6 mois de nouveaux produits certifiés sur certains de nos processus existants », a déclaré le PDG Pat Gelsinger. « Nous avons déjà commencé ces engagements avec certains des principaux fournisseurs de composants ».

Une bonne nouvelle pour l’industrie automobile

Même si Intel ne parvient pas à atteindre cet objectif de 6 à 9 mois, la nouvelle souligne l’importance qu’elle accorde à sa nouvelle activité de producteur de puces pour d’autres entreprises. L’industrie automobile est l’un des secteurs les plus durement touchés par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Si Intel est en mesure de commencer à produire des puces automobiles dans le courant de l’année, cela pourrait constituer une nouvelle voie d’approvisionnement indispensable pour pallier ces pénuries.

La pénurie mondiale a atteint un point tel que l’administration Biden cherche à intervenir : le président a demandé une révision de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs dans un décret et a accueilli les dirigeants de sociétés telles que Intel, Google, Ford, GM, TSMC et Dell à la Maison-Blanche pour le « Sommet des PDG sur la résilience des semi-conducteurs et de la chaîne d’approvisionnement ».