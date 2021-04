Le Galaxy S22 pourrait être équipé d’un meilleur système de stabilisation de caméra

Les flagships de Samsung ont toujours été à la hauteur en ce qui concerne les performances de la caméra, mais il y a des domaines qui pourraient encore être améliorés. Le Galaxy S20 Ultra de l’année dernière a été critiqué pour ses problèmes d’autofocus et la stabilisation des smartphones est toujours en constante évolution. La dernière tendance, lancée par l’iPhone 12 d’Apple, semble s’éloigner de l’OIS, autrefois très populaire, pour s’orienter vers une stratégie de déplacement du capteur, une technologie que Samsung prévoit maintenant, selon les rumeurs.

Autrement dit, le Galaxy S22 de Samsung pourrait bénéficier d’une fonctionnalité que l’iPhone 12 possède déjà si l’on en croit cette nouvelle fuite. Le futur smartphone phare de Samsung en 2022, présupposé être le Galaxy S22, pourrait être équipé de la stabilisation d’image Sensor-shift pour aider vos photos à être plus belles que jamais.

Sensor-shift est une technologie de stabilisation d’image utilisée dans certains appareils photo. Elle permet au capteur d’image de se déplacer (ou de se décaler) légèrement, ce qui neutralise les petites vibrations et les secousses et rend les images plus claires. Les smartphones Galaxy, comme le plus récent Galaxy A52, étaient déjà dotés d’une stabilisation de l’objectif, et le Sensor-shift en est une version améliorée.

Le rapport provient de Galaxy Club, qui dit avoir reçu des informations suggérant que Samsung testait des smartphones qui utilisent cette technologie, avec des plans pour inclure la technologie dans de nouveaux smartphones.

Cette dernière information pourrait être le premier impact de la rumeur du partenariat entre Samsung et Olympus, bien que jusqu’à ce que davantage de détails soient confirmés, nous ne pouvons pas en être sûrs. Pour l’instant, nous devons attendre, mais si cette fuite est réelle, le prochain smartphone de Samsung pourrait recevoir une mise à niveau majeure de la caméra.

Que pourrait-on voir d’autre sur le Galaxy S22 ?

On sait très peu de choses sur le Galaxy S22 pour l’instant, pas même la date de sortie, donc on ne peut pas trop entrer dans les détails. Cependant, il y a quelques informations déjà en circulation, et d’autres sont susceptibles de venir. D’une part, nous pourrions voir une amélioration de la caméra si Samsung et Olympus se sont associés — suivant les traces du partenariat entre OnePlus et HasselBlad. Le Galaxy S22 pourrait également recevoir un nouveau chipset Exynos, avec des rumeurs selon lesquelles le Exynos 9855 est déjà en développement.

Il sera intéressant de voir comment cette technologie Sensor-shift va se développer entre les mains de Samsung. La société a sans aucun doute amélioré son secteur d’imagerie, non seulement pour ses propres smartphones, mais aussi pour les produits ISOCELL qu’elle vend à d’autres fabricants de smartphones. Elle doit certainement commencer à faire des progrès alors que des marques comme Xiaomi, Vivo et OPPO commencent à rattraper les marques de smartphones plus grandes et plus chères.