Votre futur Chromebook pourrait être équipé d’une puce graphique NVIDIA RTX

NVIDIA est peut-être en train d’acquérir ARM et de lancer plusieurs nouveaux processeurs basés sur l’architecture ARM pour les datacenters et les véhicules autonomes. Mais, la société s’associe également avec d’autres fabricants de puces pour apporter les populaires puces graphiques de NVIDIA dans de nouveaux domaines — y compris les superordinateurs, les périphériques et les ordinateurs personnels équipés de processeurs ARM.

Du point de vue du consommateur, l’une des annonces les plus intéressantes est que NVIDIA et MediaTek travaillent ensemble sur une plateforme de référence pour les ordinateurs équipés de processeurs ARM de MediaTek et de puces graphiques NVIDIA.

Les deux sociétés ont annoncé une plateforme de référence prenant en charge Chromium, Linux et les kits de développement logiciel de NVIDIA, qui pourrait déboucher sur des Chromebook ou d’autres ordinateurs portables équipés de processeurs ARM et de puces graphiques NVIDIA RTX 30.

Pour l’instant, c’est à peu près tout ce que nous savons sur ce partenariat. Mais, il est intéressant de noter que NVIDIA mentionne des SDK pour Chromium et Linux, mais pas pour Windows.

Bien que Microsoft propose une version de Windows qui fonctionne sur les processeurs ARM, les seuls PC sous Windows on ARM qui ont été livrés étaient tous équipés de processeurs Snapdragon de Qualcomm. Cela pourrait changer dans un proche avenir — Samsung travaillerait sur un ordinateur portable Windows équipé d’un processeur Samsung Exynos. Mais jusqu’à présent, rien n’indique que des PC Windows équipés de processeurs MediaTek soient en cours de développement.

Mais, les processeurs MediaTek se sont avérés populaires dans les Chromebooks ces dernières années, et la société est un acteur majeur dans le domaine des smartphones et tablettes Android à bas prix.

Parfait pour les jeux ?

Quelqu’un a-t-il besoin d’un Chromebook doté d’une puce graphique discrète et prenant en charge le ray tracing ? Peut-être pas pour le moment. Mais, il y a des indications que Google prévoit de faire de Chrome OS une plateforme sérieuse pour les jeux à l’avenir, donc le matériel de la prochaine génération avec des processeurs ARM à faible puissance et des cartes graphiques discrètes pourrait avoir beaucoup de sens.

NVIDIA a également présenté six nouveaux GPU NVIDIA Ampere pour les ordinateurs portables et de bureau qui sont conçus pour un usage professionnel plutôt que pour le jeu. La société déclare que ses nouvelles cartes graphiques NVIDIA RTX A4000 et A5000 pour les stations de travail de bureau offrent jusqu’à 2 fois plus de performances que les cartes graphiques de la précédente génération pour l’IA et le rendu en temps réel, tandis que les nouveaux GPU RTX A2000, A3000, A4000 et A5000 sont conçus pour les ordinateurs portables.