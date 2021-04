DJI annonce un événement de lancement majeur, est-ce pour le DJI Air 2S ?

La rumeur du drone DJI Air 2S vient de faire un pas de plus vers la réalité, avec DJI annonçant un grand événement de lancement pour cette semaine. L’événement DJI, qui aura lieu le 15 avril à 15 heures, heure française, n’est pas explicitement pour le DJI Air 2S, avec le slogan disant simplement que nous devrions « Soyez prêt pour l’unité ».

En supposant que DJI ne nous surprenne pas, il semble probable qu’il s’agisse du drone de milieu de gamme dont on parle beaucoup, et qui est récemment apparu dans une fuite.

L’invitation à l’événement ne dévoile pas grand-chose, si ce n’est plusieurs indices sur le thème du voyage et l’affichage de la date de lancement du produit sur une horloge à tube Nixie. Mais le plus gros indice qu’il s’agit du DJI Air 2S est sans doute ce slogan. Comme nous l’avons vu d’une récente fuite, le drone est censé avoir un capteur de 1 pouce en anglais, le slogan est traduit comme suit : « Get ready for the One », « One » pouvant faire référence au capteur de 1 pouce.

Étant donné que le DJI Air 2S devrait être le successeur du DJI Mavic Air 2, ce slogan est également assez approprié — si les rumeurs sur ses caractéristiques sont vraies, il pourrait être le lancement de drone le plus populaire de l’année.

Alors, qu’attendons-nous exactement du lancement de DJI le 15 avril ? Si c’est effectivement pour le DJI Air 2S, alors nous verrons l’arrivée d’une caméra volante qui pourrait mélanger les caractéristiques des drones haut de gamme et de milieu de gamme de DJI. Le DJI Mavic Air 2, qui semble partager un design très analogue au DJI Air 2S d’après les récentes fuites, est capable de prendre d’excellentes vidéos et photos 4K. Mais son capteur est de 1/2 pouce, ce qui est beaucoup plus petit que la puce CMOS de 1 pouce dont on parle dans le Air 2S.

Une hausse de prix ?

Si le Air 2S est équipé d’un capteur de 1 pouce, comme le laisse entendre l’invitation au lancement, il pourrait alors égaler la gamme dynamique et les capacités vidéo en basse lumière de l’impressionnant DJI Mavic 2 Pro.

En revanche, cela pourrait bien augmenter son prix par rapport au DJI Mavic Air 2. Une récente fuite de Best Buy suggère que le pack DJI Air 2S Fly More Combo (qui comprend des extras tels que des hélices silencieuses et deux batteries de rechange) coûterait 1 299 dollars, ce qui est nettement plus que le pack équivalent du Mavic Air 2 (que vous pouvez acheter pour 988 dollars).

Néanmoins, la promesse d’un capteur de 1 pouce et d’autres nouveautés pourrait bien justifier cette hausse de prix — et nous le saurons probablement très bientôt, le 15 avril.