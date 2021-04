Ce YouTubeur a construit la plus grande console Nintendo Switch au monde

Un YouTuber du nom de Michael Pick a décidé de résoudre un problème auquel il est confronté avec sa Nintendo Switch, qu’il dit être « vraiment facile à perdre ». Il a donc résolu le problème en fabriquant une Nintendo Switch qui est en effet très difficile à égarer.

Le résultat ? Eh bien, Pick a construit la plus grande Nintendo Switch du monde qui, soit dit en passant, est entièrement fonctionnelle. La console fait 650 fois la taille d’une console Nintendo Switch standard et mesure 76,2 cm de haut et 177,8 cm de large. De plus, elle pèse 29,5 kg, ce qui enlève le facteur de portabilité de cette console massive.

Vous pouvez consulter la vidéo dans laquelle Pick construit l’appareil et explique son fonctionnement juste en dessous.

Comment fonctionne cette Nintendo Switch géante ?

Dans sa vidéo, l’ingénieur en logiciel aérospatial nous donne un aperçu de l’intérieur des contrôleurs Joy-Con géants situés de chaque côté de la console. À l’intérieur, aux côtés de servos et d’un microcontrôleur, il a utilisé la véritable manette Joy-Con pour construire le système. Le microcontrôleur est connecté aux interrupteurs géants imprimés en 3D à l’extérieur. Ainsi, lorsque quelqu’un appuie sur l’un des boutons géants, il déclenche le bouton correspondant sur la manette intérieure.

Ainsi, chaque bouton fonctionne, même les déclencheurs latéraux. La Switch géante dispose également d’un écran LED 4K, puisqu’il s’agit en fait de la coque d’un téléviseur LED 4K. Alors, imaginez jouer à des jeux comme Apex Legends et le prochain Fall Guys sur un tel écran.

Le créateur a principalement utilisé du bois et des matériaux imprimés en 3D pour fabriquer cet appareil géant. Même si c’est jouable, je ne pense pas que ce soit faisable, c’est pourquoi vous pouvez également utiliser une manette Nintendo Switch Pro de taille normale pour jouer.

Pick n’a pas construit la Switch géante pour lui-même. Il a plutôt fabriqué l’appareil pour l’hôpital pour enfants Monroe Carell Jr. de Vanderbilt. L’hôpital a indiqué à Pick qu’il avait l’intention d’installer l’appareil dans l’une de ses salles de jeux et que les enfants utiliseraient très probablement des manettes sans fil pour jouer sur la console.

Par ailleurs, ce n’était pas le premier projet de Pick. Il s’est déjà essayé à des créations de plus petite taille comme le plus petit Macbook Pro, iMac et PC de gaming du monde. De plus, il nous donne un indice sur son prochain projet qui sera une tentative de record mondial Guinness basé sur un « jouet pour enfants très emblématique ».