Cardlax Earbuds Washer, une machine à laver pour vos AirPods

Jusqu’à ce que quelqu’un invente un remède contre le cérumen, plus communément appelé cire humaine, une chose restera vraie : vos AirPods (ou tout autre écouteur) deviendront avec le temps des objets dégoûtants et sales, et vous devrez les nettoyer.

Et, s’il existe de nombreux moyens éprouvés de le faire manuellement, il existe désormais un appareil qui promet de rendre la tâche beaucoup plus facile. Il s’agit du Cardlax Earbuds Washer, une machine à laver miniature spécialement conçue pour les AirPods et AirPods Pro d’Apple.

En cours de promotion dans une campagne Kickstarter, la petite machine à laver blanche est alimentée par un câble USB-C et utilise une brosse de nettoyage motorisée, un petit flacon de solution de nettoyage et une sorte de sèche-linge/polisseur pour rendre vos AirPods étincelants de propreté.

Propre comment ? « Lorsque Cardlax aura fini de nettoyer vos écouteurs, promet la campagne, vous serez étonné de voir à quel point ils seront propres et nets. Ils ressembleront à ce qu’ils étaient lorsque vous les avez achetés pour la première fois ! ». Malheureusement, pas sûr que la Cardlax vous fasse gagner du temps ou de l’énergie. Vous devez toujours soigneusement nettoyer les ouvertures des écouteurs à l’aide de la brosse, ce qui représente 90 % du travail. La partie la plus amusante, qui consiste à insérer les écouteurs dans la cavité rotative en éponge et à refermer le couvercle, est probablement quelque chose que vous pouvez faire vous-même avec un chiffon de nettoyage dans le même laps de temps.

Les éponges à l’intérieur de la machine devront être changées périodiquement, ce qui pourrait être un problème si les fondateurs ne prévoient pas un moyen facile de les acheter au fil du temps.

Un petit prix

Et bien qu’il soit clairement destiné à la population qui achète des écouteurs en plastique blanc, les fondateurs de la campagne affirment que le nettoyeur fonctionnera également avec 99 % des autres véritables écouteurs sans fil.

Je n’ai aucune idée de la manière dont Cardlax s’acquitte de cette tâche dans la vie réelle, mais au moins, il n’est pas trop cher de le découvrir. Pour les plus rapides, l’offre Early Bird à 28 euros permettra de mettre la main sur cette machine à laver un peu spécial. Même passé cette offre spéciale, la Cardlax Earbuds Washer restera abordable, car vous pourrez l’acheter pour seulement 33 euros.