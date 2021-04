Seagate a expédié 3 Zettaoctets de stockage de données depuis sa création

Après avoir développé le premier disque dur de 5,25 pouces en 1980, Seagate a parcouru un long chemin dans l’industrie informatique. Aujourd’hui, l’entreprise vend des disques durs internes, externes et portables et rivalise avec des géants comme Micron Technology, Western Digital (WD) et Samsung.

Récemment, Seagate a annoncé qu’elle avait expédié plus de 3 Zettaoctets (ZB) de produits de stockage de données depuis sa création.

Il s’agit d’une étape importante que le géant du stockage de données a franchie après plus de 42 ans d’activité. Il a franchi la barre des 1 zettaoctet en 2014, soit 36 ans après sa création. Cependant, l’entreprise n’a atteint la barre des 2 zettaoctets qu’après 4 ans.

Mais voici le chiffre le plus surprenant, l’entreprise a annoncé qu’elle avait dépassé le cap des 3 zettaoctets en mars 2021. Il n’aura fallu que 2 ans à Seagate pour vendre le prochain zettaoctet de produits de stockage.

Combien représentent 3 ZB de stockage ?

Comme vous pouvez le constater, 3 ZB de stockage représentent bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Pour vous donner une idée, vous pouvez stocker 1,5 quadrillion de selfies, ou 30 milliards de films 4K, ou 7,5 trillions de chansons MP3 dans 3 ZB de stockage. Cependant, si vous regardez les choses de plus près, il ne s’agit pas de tant de stockage que cela !

Un récent rapport de l’International Data Corporation (IDC) a estimé que la somme des données mondiales générées d’ici 2025 s’accélérera de manière exponentielle pour atteindre 175 zettaoctets. C’est 58 fois plus que la quantité de stockage de données expédiée par la société à ce jour.

D’ailleurs, avec de plus en plus d’objets « intelligents » autour de nous, Seagate affirme que plus de données sont générées en une heure que ce qui était généré en une année entière il y a environ 20 ans. Aujourd’hui, une seule voiture à conduite autonome produit jusqu’à 32 téraoctets (TB) de données en une journée, et Seagate estime qu’une ville intelligente peut générer jusqu’à 2,5 pétaoctets (PB) de données en une journée. Eh bien, 3 zettaoctets ne semblent pas être un grand nombre maintenant, n’est-ce pas ?

Un rythme qui va s’accélérer

De plus, selon IDC, les sociétés et les entreprises n’utilisent en moyenne que 32 % des données pour leurs opérations quotidiennes. Les 68 % de données restantes restent simplement en place et monopolisent l’espace de stockage numérique.

Afin de suivre le rythme rapide de la création de données dans le monde d’aujourd’hui, Seagate déclare qu’elle continuera à innover en matière de solutions de stockage pour les clients et les consommateurs. En outre, l’entreprise affirme améliorer son système de stockage et ses logiciels basés sur des normes ouvertes ainsi que sa plateforme de stockage de masse de la périphérie vers le cloud, Lyve. Cette démarche vise à aider les sociétés et les entreprises à réduire les coûts et les complications liés à la gestion des données à grande échelle.