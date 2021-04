LG promet 3 ans de mises à jour d’Android malgré son retrait du marché

La sortie officielle de LG du marché des smartphones a été l’une des nouvelles les plus importantes et peut-être les plus tristes du marché mobile, surtout si l’on considère l’histoire et la lignée de LG. Cependant, pour les propriétaires de ses smartphones, l’annonce s’accompagne également d’inquiétudes quant à l’avenir de leurs appareils en ce qui concerne les mises à jour logicielles.

Pour apaiser ces craintes, LG a annoncé qu’elle s’engageait à publier les futures mises à jour du système d’exploitation Android pour un grand nombre de ses smartphones, bien qu’elle ait confirmé plus tôt cette semaine qu’elle abandonnerait complètement le secteur de la téléphonie.

Les smartphones des séries Velvet, Wing, et G — et V — de 2019 ou plus tard devraient recevoir trois mises à jour Android à partir de leur année de sortie, et « certains modèles de 2020 tels que les séries LG Stylo et K » recevront deux mises à jour.

Par exemple, le Velvet est sorti l’année dernière avec Android 10, et son déploiement d’Android 11 est en cours. Cela signifie qu’il devrait également recevoir Android 12 et 13 à un moment donné, en supposant que Google continue sa cadence annuelle. LG décrit cette annonce comme un « engagement de trois ans » et une « garantie de trois mises à jour d’OS ».

L’annonce est un peu surprenante parce que les smartphones de LG n’auraient généralement pas été censés obtenir autant de mises à jour, même lorsque LG était effectivement dans le domaine de la téléphonie. La société a annoncé un « Centre de mise à jour logicielle » dédié en 2018, mais peu ou rien n’a changé concernant sa situation de mise à jour Android. La plupart de ses derniers smartphones premium ne sont pas prévus pour recevoir Android 11 avant la fin de l’année 2021.

Encore un peu de présence

Plus tôt cette semaine, le site coréen de LG a indiqué que certains modèles sélectionnés recevraient également une mise à jour Android 12.

La société dit qu’elle continuera également à fabriquer des smartphones jusqu’au deuxième trimestre de 2021 afin de « respecter les obligations contractuelles envers les transporteurs et les partenaires ». Si vous vous demandiez pourquoi quelqu’un achèterait un smartphone LG sachant que la société se retire du marché cet été, je suppose que la nouvelle garantie pourrait offrir une certaine tranquillité d’esprit.