Fujifilm instax mini 40 est un appareil photo rétro qui imprime des photos physiques

Lorsque l’appareil photo sera lancé à la fin du mois, il sera également accompagné de quelques accessoires disponibles en même temps, notamment une bandoulière synthétique et un étui en cuir synthétique. L’appareil photo instantanée instax mini 40 sera vendu au prix de 99,99 € et sera disponible à partir du 21 avril 2021 chez nos revendeurs partenaires.

Fujifilm a annoncé le lancement d’un nouvel appareil photo instantané qui produit des photos sur un film physique. L’appareil est lancé comme le instax mini 40, et son style est résolument rétro . Fujifilm précise que l’appareil prend en charge les films mini-format et sera lancé le 21 avril 2021.