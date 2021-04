Le Lenovo Legion 2 Pro et son écran à 144 Hz sera lancé le 8 avril

Le marché des smartphones de jeu a déjà vu de nouveaux ajouts de ASUS et de Xiaomi. Les séries ASUS ROG Phone 5 et Black Shark 4 ont été officialisées avec le processeur Snapdragon 888 au début du mois dernier. Maintenant, Lenovo se prépare à dévoiler le Legion 2 Pro, son smartphone de jeu de nouvelle génération, en Chine le 8 avril.

Dans les jours qui précèdent le lancement, le géant chinois met en avant certaines des spécifications et caractéristiques clés du Lenovo Legion 2 Pro. Dans des affiches de teasing téléchargées sur Weibo, Lenovo a confirmé les spécifications suivantes :

À l’avant, l’appareil sera doté d’un écran AMOLED E4 de 6,91 pouces de Samsung. Le panneau offrira un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile multi-doigts de 720 Hz, comme le montre le teaser. Il aura une résolution full HD+.

L’écran du Black Shark 4 a également un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, mais Lenovo va surpasser son rival avec un délai de réponse tactile multi-doigts plus petit. Comme le montre le teaser ci-dessus, l’écran du Legion 2 Pro prendra en charge un délai de réponse tactile à plusieurs doigts de 3,8 millisecondes, contre 8,3 millisecondes pour le Black Shark 4. Cela représente une réponse multi-touch 50 % plus rapide, ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs.

En outre, le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm équipera le Legion 2 Pro. La société n’a pas encore confirmé les configurations de RAM et de stockage. Mais une récente fuite de benchmark sur AnTuTu a confirmé la présence de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage intégré UFS 3.1.

Un excellent système de refroidissement

La caractéristique la plus impressionnante du Legion 2 Pro sera son système de refroidissement amélioré. Il sera le premier smartphone au monde à disposer d’un système de refroidissement turbo à double ventilateur.

Lenovo a également confirmé que le smartphone inclura une énorme batterie d’une capacité de 5 500 mAh avec un support de charge rapide de 90 W. Néanmoins, on ne sait pas s’il s’agira d’une charge de 90W par un port USB-C ou une charge de 45 W + 45 W comme sur le Legion Phone original. On ne sait rien des caméras présentes à bord du Legion 2 Pro.