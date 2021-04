Pourquoi OnePlus n’a pas utilisé Wear OS pour sa OnePlus Watch ?

OnePlus fabrique certains des meilleurs smartphones Android depuis longtemps, alors lorsque la société a annoncé qu’elle fabriquait une smartwatch, elle a soulevé la question de savoir si la OnePlus Watch utiliserait Wear OS. En faisant cela, il y aurait une bonne chance qu’en suivant ce qu’elle a fait pour ses smartphones, la OnePlus Watch pourrait devenir l’une des meilleures montres Wear OS également.

Eh bien, pour le meilleur ou pour le pire, la nouvelle OnePlus Watch ne fonctionne pas avec le système d’exploitation de Google dédié aux smartwatches. OnePlus a décidé d’opter pour son propre système d’exploitation afin de réduire certains des points douloureux trouvés dans d’autres smartwatches.

En effet, si OnePlus a officiellement annoncé sa première smartwatch il y a une semaine, dans une FAQ publiée sur ses forums, la société évoque certains des choix qu’elle a faits pour cet appareil. L’un d’entre eux concerne donc le système d’exploitation, puisque la OnePlus Watch ne fonctionne pas sous Wear OS, comme tant de gens s’y attendaient, mais sous RTOS (Real Time Operating System).

Et, OnePlus affirme que le choix entre les deux était assez difficile, mais qu’au final, tout s’est joué sur l’autonomie de la batterie.

« Lorsque nous prenons une décision comme celle-ci, nous devons toujours peser les avantages et les défis pour aboutir à ce que nous pensons être la meilleure expérience utilisateur. Nous avons constaté que les deux systèmes d’exploitation avaient beaucoup de choses à offrir, mais aussi quelques inconvénients. Après avoir pesé toutes nos options, nous avons fini par choisir le RTOS, principalement parce qu’il permet d’offrir à nos utilisateurs une plus grande autonomie », explique OnePlus.

Une expérience d’affichage fluide

La OnePlus Watch est également livrée avec une expérience d’affichage fluide, et le chef de produit Raymond Z. explique que c’est quelque chose qui est alimenté non seulement par les optimisations apportées à l’appareil, mais aussi par le système d’exploitation.

« Mais bien sûr, l’autonomie de la batterie n’est qu’une partie de l’expérience du produit. Nous sommes avant-gardistes de la fluidité de l’affichage depuis le OnePlus 7 Pro. Cette fois, avec l’aide de notre équipe chargée de l’affichage, nous avons importé l’expérience de débogage de l’affichage à haute cadence dans la OnePlus Watch. Nous avons travaillé à l’optimisation de la couche inférieure de l’architecture d’affichage, à l’amélioration de la fluidité de plus de 50 scènes et à la modification de la fréquence d’images de l’affichage, qui est passée des 30 ips habituels du secteur à plus de 50 ips. En fait, la fréquence d’images de certaines scènes a même doublé. Il n’est pas exagéré de dire qu’il s’agit probablement de l’une des smartwatches les plus fluides avec une longue durée de vie de la batterie disponible sur le marché aujourd’hui », déclare la société.

OnePlus a également révélé que la montre utilise une combinaison de trois puces comprenant le ST32, l’Apollo 3 et le Cypress.