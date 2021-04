Chrome sur Android installera bientôt les PWA comme des applications Android

Le bras de fer entre les applications natives et les « Web App » n’a jamais vraiment pris fin, mais a simplement pris des formes différentes. La dernière version de cette bataille tourne autour des Progressive Web Apps qui sont censées avoir l’apparence et le comportement d’applications natives sur chaque plateforme.

Bien sûr, ces PWA sont encore principalement installées à partir de leurs pages Web, mais Chrome pour Android va bénéficier d’une nouvelle astuce qui donnera l’impression que vous installez une application Android native à la place.

Pour l’instant, la seule indication que vous obtiendrez qu’un certain site Web puisse être « installé » sur votre smartphone est une invite en bas de la page pour l’ajouter à votre écran d’accueil. Par ailleurs, ceux qui connaissent les PWA peuvent aussi aller dans le menu de Chrome et sélectionner l’option d’installation dédiée. Dans tous les cas, les utilisateurs n’obtiendront qu’une invitation normale à installer un site Web, ce qui pourrait ne pas avoir de sens pour la plupart des utilisateurs.

Cela n’inspire pas une grande confiance dans l’application Web et les gens sont plus susceptibles d’ignorer l’invitation. La solution de Google consiste à faire en sorte que cette invite des PWA ressemble davantage à une page d’application du Google Play Store, avec une description, des captures d’écran et un gros bouton d’installation.

Curieusement, il n’y a pas de moyen évident d’annuler l’invite, mais les utilisateurs d’Android seront probablement habitués à cliquer à l’extérieur du panneau coulissant pour l’annuler.

Starting today on Android, some users will get a richer PWA installation dialog on Twitter. – Want the same for your PWA?

– Easy. Add the `description` and `screenshots` member to your manifest and you’re done. Read https://t.co/dBVxQmQMcU more for details pic.twitter.com/h8Sczroz4L — Chrome Developers (@ChromiumDev) March 29, 2021

Les développeurs ont un peu de travail

Cependant, cela ne va pas se produire comme par magie pour toutes les PWA, et les développeurs devront fournir un travail supplémentaire pour rendre leurs PWA compatibles avec ce nouveau système. Google a des exigences strictes quant aux éléments dont il a besoin, comme une description et des tailles spécifiques pour les captures d’écran. Pour l’instant, il ne fait que présenter Twitter comme le premier exemple de cette expérience d’installation de PWA plus riche.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs de Chrome sur Android. Même avec la prochaine version 90 de Chrome, les utilisateurs devront encore changer de flag pour la voir. Google espère que lorsqu’il sera disponible et que davantage de PWA adopteront ce système, la confiance et, par conséquent, l’adoption de ces applications Web avancées seront plus élevées, même sur les appareils mobiles où les applications natives ne sont pas légion.