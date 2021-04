Le OnePlus Nord LE est un smartphone en édition (très) limitée

Après avoir récemment annoncé la série OnePlus 9 et la OnePlus Watch, OnePlus a maintenant annoncé un smartphone OnePlus Nord en édition limitée. Baptisé OnePlus Nord LE, où « LE » signifie « Literally Only One Edition », il ne s’agit pas de l’édition spéciale du smartphone Nord qui a fuité en début de semaine dernière.

OnePlus, comme nous le savons, n’est pas étranger à aux modèles « édition spéciale ». Maintenant, lorsqu’elle lance de tels appareils sur le marché, la société en fabrique généralement une quantité suffisante pour les passionnés. Cependant, le OnePlus Nord LE est une exception puisque le géant chinois ne fabriquera qu’un seul modèle de cette édition. Ce modèle sera ensuite offert par l’entreprise à l’un de ses fans.

Dans un article de blog officiel, le chef de produit de la gamme OnePlus Nord, Andy Liugave, explique comment il a eu l’idée de cet appareil en édition limitée.

Pour ce qui est du OnePlus Nord LE, il « est exactement le même smartphone que le OnePlus Nord en Blue Marble, Gray Onyx et Gray Ash », écrit Liu. Cela signifie que le Nord LE embarque le processeur Snapdragon 765 de Qualcomm, une configuration à quatre caméras avec une caméra principale de 48 mégapixels, et un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, il y a un support pour la technologie de charge rapide Warp Charge 30T et une configuration à double caméra frontale. Donc, vous comprenez l’idée. Il s’agit essentiellement du même smartphone que le OnePlus Nord que vous avez pu découvrir sur le blog il y a quelques mois.

Le seul facteur de différenciation de l’édition spéciale OnePlus Nord LE est sa couleur. L’appareil sera livré avec un schéma de couleurs unique en dégradé d’orange à vert. De plus, contrairement à la finition brillante de la coque arrière du OnePlus Nord standard, le Nord LE sera doté d’une finition lisse à l’arrière.

Comment se procurer le OnePlus Nord LE ?

Maintenant, vous ne pouvez pas acheter le OnePlus Nord LE. Vous devrez participer à un tirage au sort pour avoir une chance de gagner cet appareil. Alors, que devez-vous faire ?

Premièrement, vous devez suivre le compte OnePlus Nord sur Instagram. Deuxièmement, vous devez partager une photo de votre appareil actuel sur votre compte Instagram avec le hashtag #SwitchToNord en légende. Avec le hashtag, vous devez également fournir une courte description de la raison pour laquelle vous voulez faire le changement.

Donc, si vous êtes un fan de OnePlus, c’est votre chance de saisir cette édition spéciale du smartphone OnePlus Nord. Si vous l’obtenez, vous serez le seul au monde à posséder le OnePlus Nord LE. Cependant, comme le tirage au sort est ouvert à tous, les chances sont plutôt minces, pour être honnête. Néanmoins, vous pouvez toujours essayer, non ?