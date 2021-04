Le nouveau site Web de Samsung vous permet d’essayer One UI sur les iPhone

En théorie, obtenir une interface iOS sur Android est une affaire facile, car tout se résume à un thème dédié qui peut être installé avec l’un des nombreux lanceurs déjà disponibles en téléchargement. Mais si vous voulez l’apparence d’Android sur les iPhone, c’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, et tout se résume au jardin clos d’Apple qui ne permet pas une telle sorcellerie sur sa plateforme.

Pourtant, Samsung a trouvé un astucieux moyen de donner aux propriétaires d’iPhone un avant-goût d’Android.

Dans une tentative de convaincre les utilisateurs d’iPhone de passer aux smartphones Galaxy, Samsung a lancé un nouveau site Web interactif appelé iTest. Repéré par MacRumors, ce site fonctionne uniquement sur les iPhone, et simule l’interface One UI de Samsung. En quelques mots, ce que iTest est censé faire est de fournir aux propriétaires d’iPhone une interface plein écran qui imite Android et dont le but est de simuler l’expérience que vous auriez normalement sur un appareil Samsung.

« Vous êtes sur le point d’avoir un petit aperçu de Samsung, sans changer de téléphone. Nous ne pouvons pas reproduire toutes les fonctions, mais vous devriez rapidement voir qu’il n’y a rien d’intimidant à passer de l’autre côté », déclare la société.

Bien que le site Web fasse partie d’une campagne de marketing en Nouvelle-Zélande, les utilisateurs d’iPhone du monde entier peuvent l’essayer. Cependant, vous aurez besoin d’un iPhone 7 ou plus récent pour l’essayer. Voici comment vous pouvez essayer la surcouche Android de Samsung sur votre iPhone :

Visitez le site Web de iTest et ajoutez l’application Web à l’écran d’accueil de votre iPhone. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Partager » et choisissez l’option « Ajouter à l’écran d’accueil » Vous verrez maintenant une nouvelle « application Samsung iTest » sur votre écran d’accueil. Cliquez dessus pour la lancer Et voilà, c’est fait. Vous pouvez maintenant essayer l’interface One UI de Samsung sur votre iPhone

Une astucieuse idée

Dans le cadre de l’expérience iTest, Samsung met également en évidence la disponibilité de Fortnite, quelque chose qui n’est pas disponible pour les iPhone pour le moment, et sa gamme d’écouteurs entièrement sans fil. Si vous êtes un utilisateur d’iPhone qui envisage de passer au monde Android, le site iTest de Samsung devrait vous être utile.

Reste à savoir si la campagne de marketing du géant technologique sud-coréen s’avère efficace.