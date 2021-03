Google apporte d’importantes améliorations dans Google Maps

Google annonce une série de nouvelles fonctionnalités prévues pour Google Maps, notamment un nouvel outil d’aide à la navigation en intérieur et des suggestions d’itinéraires écologiques. Cependant, les fonctionnalités annoncées aujourd’hui ne sont pas toutes déployées en même temps ; beaucoup ne sont pas encore disponibles, et on ne sait pas quand certaines seront disponibles dans certaines parties du monde.

L’une des annonces les plus importantes concerne l’introduction par Google de l’outil Live View des itinéraires en réalité augmentée dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux. Les indications Live View vous permettent de tenir votre smartphone en l’air, de pointer votre caméra sur le monde qui vous entoure et de voir des flèches et des icônes vous indiquant où vous devez aller.

Malheureusement, ces indications AR d’intérieur ne sont pas encore très répandues : elles ne sont pour l’instant disponibles que dans certains centres commerciaux de Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San José et Seattle. Toutefois, Google lancera les indications Live View en intérieur dans certaines gares, aéroports et centres commerciaux de Tokyo et de Zurich dans les mois à venir, et d’autres villes sont « en cours de préparation », selon la société.

Google prévoit également de réorganiser l’interface permettant de choisir son mode de transport pour les indications sur Android et iOS. À l’heure actuelle, vous devez passer d’un onglet à l’autre pour obtenir davantage de détails sur les différentes options de transport, mais avec cette nouvelle interface, vous n’aurez qu’à faire défiler une liste.

Selon la société, Maps sera même capable de hiérarchiser les modes de transport que vous préférez et de placer ceux qui sont populaires dans certaines villes (le métro à Paris, par exemple) plus haut dans la liste. Cette nouvelle interface devrait être déployée à l’échelle mondiale dans les mois à venir.

Focus sur la qualité de l’air

En plus de l’interface d’itinéraires, Google ajoute un nouveau type d’itinéraire optimisé pour réduire la consommation de carburant. Si l’itinéraire écologique a à peu près la même heure d’arrivée prévue que l’itinéraire le plus rapide vers un lieu donné, Google Maps choisira par défaut l’itinéraire économe en carburant, mais vous pouvez modifier cette option dans les paramètres si vous le souhaitez. Google prévoit de rendre ces nouveaux itinéraires économes en carburant disponibles sur Android et iOS aux États-Unis dans le courant de l’année et dans le monde entier à une date ultérieure non précisée.

Les itinéraires économes en carburant ne sont pas les seules mises à jour écologiques de Maps : Google prévoit également d’introduire des alertes qui vous indiqueront quand vous traverserez des zones à faibles émissions, dans lesquelles certains véhicules présentant certains niveaux d’émissions ne sont pas autorisés à circuler. Google indique que ces alertes seront lancées en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni sur Android et iOS en juin. D’autres pays recevront bientôt ces alertes, selon Google.

Google crée également de nouvelles couches cartographiques pour la météo et la qualité de l’air, qui devraient être déployées dans les mois à venir sur Android et iOS. Google prévoit de lancer la couche météo à l’échelle mondiale et de lancer la couche sur la qualité de l’air d’abord en Australie, en Inde et aux États-Unis.