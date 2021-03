Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 associe Android TV avec une installation simplifiée

En ce qui concerne la connectivité filaire, vous trouverez à l’arrière du projecteur une série de ports. Il s’agit de deux entrées HDMI (dont l’une prend en charge le HDMI ARC) et de deux ports USB 2.0 Type-A, ainsi que d’une sortie audio de 3,5 mm et d’une sortie optique numérique S/PDIF. Enfin, il y a une prise Ethernet, si vous n’utilisez pas le Wi-Fi pour mettre le projecteur en ligne.

Du côté audio, il y a des haut-parleurs de 10 W avec prise en charge des technologies DTS-HD et Dolby Audio, chacun ayant deux tweeters et deux woofers pleine gamme. La connectivité Bluetooth transforme le Mi Smart Projector 2 Pro en une enceinte autonome.

Le smartphones phare Mi 11 Ultra de Xiaomi n’est pas le seul produit alimenté par Android que la société propose cette semaine, avec un nouveau Mi Smart Projector 2 Pro combinant une projection raisonnablement portable avec Google Assistant . La boîte grise et blanche ressemble plus à une enceinte connectée surdimensionnée qu’à un projecteur traditionnel, et en effet c’est parce que le Mi Smart Projector 2 Pro fait également cela.