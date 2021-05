Microsoft remplace silencieusement les vieilles icônes de Windows 95 dans Windows 10

L’une des parties les plus étranges de Windows 10 est ses icônes dépareillées, un problème qui est le plus évident lorsque vous ouvrez le gestionnaire de périphériques ou que vous essayez de personnaliser un raccourci de l’explorateur de fichiers.

Mais une nouvelle version preview de Windows 10 révèle que Microsoft met enfin à jour les icônes datant de l’époque de Windows 95, notamment les icônes du lecteur de disquettes, du mode hibernation et de la mémoire.

Microsoft travaille à une refonte du design de Windows 10 pour rendre le système d’exploitation plus moderne, plus cohérent visuellement et plus convivial au toucher. Baptisé « Sun Valley », ce projet de refonte comprend de toutes nouvelles icônes pour les dossiers et autres éléments communs. Plusieurs de ces changements sont visibles dans la build 21343 de Windows 10 Insider Preview, mais ils ne sont pas encore disponibles dans les versions standard de Windows.

D’abord rapportée par Windows Latest, une version récemment publiée de Windows 10 Insider Preview rafraîchit la plupart des icônes de l’ère Windows 95. Ces icônes vieilles de 26 ans font partie de shell32.dll , une bibliothèque de liens dynamiques qui contrôle certains éléments de l’interface graphique de Windows depuis plus de deux décennies.

Si Microsoft s’est efforcée de maintenir à jour les icônes les plus utilisées, comme le dossier et la corbeille de recyclage, la société n’a tout simplement pas pris la peine de remplacer ses icônes moins utiles, comme le lecteur de disquettes. Pourtant, ces anciennes icônes apparaissent dans plusieurs zones de Windows 10, comme le Gestionnaire de périphériques, et sont souvent utilisées par d’anciennes applications. Leur donner un coup de jeune rendra Windows 10 plus cohérent, même si la personne moyenne ne rencontre jamais une icône de mode hibernation.

La refonte « Sun Valley »

Les rumeurs suggèrent que la refonte visuelle « Sun Valley » fera ses débuts en octobre avec la mise à jour Windows 10 21H2.

Alors que la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, connue sous le nom de version 21H1, va prochainement être poussée aux utilisateurs, Microsoft a besoin d’un peu plus de temps pour finaliser le traitement moderne de son système d’exploitation, de sorte que la mise à jour à l’automne est susceptible d’introduire des changements qui moderniseraient complètement Windows 10 d’un bout à l’autre.