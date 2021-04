L’option Paint 3D du menu contextuel disparaît de Windows 10

« 3D Viewer et Paint 3D ne seront plus préinstallés sur les installations propres des dernières versions d’Insider Preview. Les deux applications resteront disponibles dans le Store et resteront sur votre appareil après une mise à jour du système d’exploitation. Donc, si vous avez mis à jour votre PC comme d’habitude, vous ne devriez pas voir ces applications modifiées dans votre liste d’applications », a déclaré la société il n’y a pas longtemps.

Il est possible que la prochaine mise à jour soit également la première à ne plus préinstaller Paint 3D automatiquement, mais Microsoft pourrait attendre la mise à jour automnale pour tout changer.

Si Paint 3D a déjà disparu et que vous faites un clic droit sur une image et cliquez sur l’option « Modifier avec Paint 3D », Windows 10 vous dirige automatiquement vers le Microsoft Store pour installer l’application.