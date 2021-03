En fonction de ce que vous enregistrez, « Memory » inclura également des informations contextuelles : enregistrez une recette, par exemple, et vous verrez le temps de cuisson. Si vous enregistrez un film que vous vouliez regarder, vous trouverez un lien vers la bande-annonce. Et bien sûr, les éléments basés sur Google que vous enregistrez (comme les documents Google ou les fichiers Drive téléchargés) seront dotés de cartes d’aperçu personnalisées.

Comme le dit Google, « Memory » est un moyen simple et rapide de tout sauvegarder et de tout retrouver en un seul endroit . Il s’agit là d’une combinaison d’une liste de tâches, d’une application de notes, d’une liste de lecture de type Pocket et d’un tableau de collection de type Pinterest en un seul casier numérique global intégré dans l’application.