Steam Link apporte enfin les meilleurs jeux PC aux Mac et MacBook

Pour configurer Steam Link sur Mac, vous aurez besoin d’un compte Steam, d’une manette et d’un Mac exécutant macOS High Sierra 10.13 ou une version ultérieure. Vous aurez également besoin d’un ordinateur séparé exécutant Steam sur le même réseau Wi-Fi que votre Mac — une connexion Wi-Fi de 5 GHz est recommandée. Il ne vous reste plus qu’à connecter le tout.

Le lancement de Steam Link sur macOS fait suite à une version Linux de l’application plus tôt ce mois-ci, et cela signifie maintenant que Steam Link est disponible sur macOS, Linux, Android, iOS et Raspberry Pi.

Bien que l’application Steam sur macOS propose déjà le streaming, la légère application Steam Link ne pèse que 30 Mo sur le Mac App Store, alors que l’application Steam complète nécessite 1 Go d’espace de stockage. Steam Link sera utile sur les Mac, d’autant plus qu’il est rare de voir de grands jeux AAA faire leurs débuts sur macOS. Les utilisateurs de Mac doivent généralement faire un double boot de Windows, utiliser des applications de virtualisation ou des jeux Steam depuis un PC pour avoir accès à la plupart des derniers titres.