Le Realme 8 Pro est dévoilé avec le capteur photo de 108 mégapixels de Samsung

Le fabricant chinois Realme a diffusé en direct son événement sur ses nouveaux produits plus tôt dans la semaine, et l’un des nouveaux produits, le smartphone Realme 8 Pro, arbore le nouveau capteur de caméra de 108 mégapixels de Samsung. Avec un pixel binning 9:1, le capteur photo fournit des images de 12 mégapixels parfaitement lumineuses et nettes, même dans des conditions de faible luminosité.

La caméra offre également un zoom intégré au capteur qui, selon le fabricant, fournira aux utilisateurs un zoom 3x sur une échelle équivalente au zoom optique. Une mise à jour OTA ultérieure ajoutera des fonctionnalités à la caméra, notamment un mode time-lapse d’une seconde que vous utiliserez pour prendre des photos des étoiles la nuit. Les ralentis en 1080p à 480 fps, 720 p à 960 fps et 720 p à 240 fps seront également ajoutés par une mise à jour.

Du côté des spécifications, le Realme 8 Pro est doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels. Cela correspond à un ratio 20:9 et le rapport écran-châssis est de 90,8 %. Le smartphone est propulsé par le processeur Snapdragon 720G associé à 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X (la précédente génération) et 128 Go de stockage UFS 2.1 (encore une fois, pas la génération la plus à jour actuellement actuellement).

Outre la caméra primaire de 108 mégapixels mentionnée ci-dessus, le smartphone est équipé d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels, d’un objectif macro de 2 mégapixels pour les gros plans et d’un capteur photo monochrome de 2 mégapixels. Le Realme 8 Pro est également équipé d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Une charge très rapide

On retrouve également une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, et un chargeur de 65 W dans boîte (même si l’appareil se charge à 50 W). Les utilisateurs peuvent passer de 0 % de charge à 100 % en seulement 47 minutes et ont besoin de seulement 15 minutes pour passer de 0 % à 50 %. L’appareil se déverrouille à l’aide d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et est proposé en trois coloris : Infinite Blue, Infinite Black et Punk Black. Realme UI 2.0, basé sur Android 11, est préinstallé. Mais, gardez à l’esprit que ce smartphone ne prend pas en charge la connectivité 5G.

En France, l’appareil est proposé sur le site Web de Realme avec la configuration de base de 6 Go de RAM et 128 Go à 279 €, tandis que la version avec 8 Go de RAM est proposée au prix de 299 euros. Il existe une offre spéciale pour les clients qui permet de réduire ces prix de 20 € jusqu’au 30 mars. Le smartphone sera officiellement expédié dès le lendemain.

Une nouvelle smartwatch

Outre le Realme 8 Pro, la société a également levé le voile sur la Realme Watch S Pro. Cette pièce d’horlogerie est dotée d’un écran AMOLED Always On de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels, d’un GPS bi-satellite et d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres. Elle est également équipée d’un capteur d’oxygène dans le sang et d’un autre qui mesure votre fréquence cardiaque. La montre est livrée avec ces 15 modes sportifs préprogrammés : course en extérieur/intérieur, marche en extérieur/intérieur, cyclisme en extérieur/intérieur, randonnée, natation, basket-ball, yoga, aviron, elliptique, cricket, entraînement musculaire.

Il existe 100 cadrans de montre différents afin de personnaliser l’écran à votre goût. Un capteur de sommeil natif est inclus ainsi qu’un rappel de boire pour vous empêcher de vous déshydrater. La montre est vendue au prix de 129 euros.

Enfin, Realme a présenté aujourd’hui les Buds Air 2 dans les coloris Closer Black et Closer White. Proposés au prix de 49 euros, ces écouteurs intègrent la fonction d’annulation active du bruit. Et si vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous, une pression longue sur les deux écouteurs vous fera passer de l’ANC au mode Transparence.

Les Buds Air 2 offrent jusqu’à 25 heures de lecture audio dans l’étui de transport, tandis que l’autonomie en lecture seule est de 5 heures. Si vous êtes pressé, une charge rapide de 10 minutes vous offrira jusqu’à 120 minutes d’utilisation. Selon Realme, un écouteur pèse le même poids que quatre trombones, soit 4,1 grammes. Trois embouts de tailles différentes (petit, moyen et grand) sont inclus pour vous aider à trouver le meilleur ajustement.