Les utilisateurs d'iPhone sont plus fidèles à la marque que les propriétaires de Samsung et Google

L’enquête a été menée sur une semaine, du 3 au 10 mars. Elle a impliqué plus de 5 000 utilisateurs de smartphones âgés de plus de 18 ans. Parmi les participants, il y avait 2 000 utilisateurs d’iPhone, 2 000 utilisateurs de Samsung Galaxy, 400 utilisateurs de Google Pixel, 300 utilisateurs de smartphones LG et 300 utilisateurs de smartphones Motorola.

En dehors de Samsung, la fidélité à la marque Pixel a pris un coup. L’entreprise a connu une baisse de 18,8 %, passant de 84 % en 2019 à 65,2 % en 2021. Les marques qui ont eu le moins de fidélité des clients sont LG et Motorola avec respectivement 37,4 % et 29 %.

Une récente enquête menée par SellCell fait la lumière sur la fidélité à la marque des propriétaires de smartphones aux États-Unis. Elle révèle que les utilisateurs d’iPhone d’Apple sont bien plus fidèles à la marque que les fans de Samsung et de Pixel .