Le Xiaomi Mi 11 Pro pourrait avoir un écran secondaire à l’arrière

Dernièrement, nous n’avons pas beaucoup entendu parler du Xiaomi Mi 11 Pro, mais une nouvelle fuite a émergé, suggérant qu’il pourrait avoir une nouvelle fonctionnalité que vous ne trouverez pas sur le Xiaomi Mi 11 standard. Ou, peut-être que cela devrait être une petite fonctionnalité, car une image indique que le Xiaomi Mi 11 Pro se vantera d’un minuscule écran secondaire à côté de la caméra arrière.

Cette image montre ce qui est censé être le module caméra du Xiaomi Mi 11 Pro, avec un espace pour un petit écran. Elle a été partagée par Realmicentral, qui l’a obtenue d’un « blogueur numérique national ». Comme la source n’est pas nommée ou liée, on ne peut pas connaître sa crédibilité, mais ce n’est pas vraiment la première fois que nous entendons parler d’un écran secondaire.

Auparavant, nous avions entendu que le Xiaomi Mi 11 Ultra, encore plus haut de gamme, pourrait avoir un écran secondaire, mais d’après cette fuite, il semble que — en supposant que les deux smartphones existent même — ils pourraient tous deux avoir deux écrans.

On s’attend à ce que cet écran puisse servir de viseur pour les selfies, mais on ne sait pas exactement quelles autres fonctionnalités il pourrait avoir. Cette image suggère également que le bloc de la caméra est composé de 3 lentilles, ce qui est légèrement en désaccord avec un précédent rapport indiquant un bloc de caméra à 4 objectifs.

Si l’on se base sur les précédents rapports, il est probable qu’il y ait une caméra principale de 50 mégapixels et un téléobjectif capable d’un zoom numérique 120x. Nous nous attendons également à ce que le Xiaomi Mi 11 Pro dispose d’un processeur Snapdragon 888 haut de gamme, et il est prévu qu’il ait un écran AMOLED de 6,81 pouces avec une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, et une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

Un lancement entre mars et avril ?

Enfin, on s’attend à ce que le Mi 11 Pro prenne en charge la recharge rapide de 66 W et non de 120 W, une caractéristique qui sera vraisemblablement exclusive au Mi 11 Ultra.

Il semble donc qu’il pourrait être à la hauteur du « Pro » de son nom, mais la grande question qui reste est de savoir quand il sera lancé. Certaines sources suggèrent qu’il pourrait être parmi nous avant la fin du mois de mars, et avec autant de fuites, il semble que le Xiaomi Mi 11 Pro arrive bientôt. Selon certains rapports, le Mi 11 Pro devrait être lancé quelque part en mars ou avril.