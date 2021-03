Si vous créez un nouveau compte ou si vous saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe non enregistrés dans iCloud, l’extension « Mots de passe iCloud » sur Chrome enregistrera les informations d’identification. Ensuite, vous pouvez accéder au nom d’utilisateur et au mot de passe enregistrés sur vos iDevices avec le trousseau iCloud activé.

Si vous utilisez Windows en même temps que votre iPhone et Mac, voici comment activer et utiliser les mots de passe du trousseau iCloud sur Google Chrome sous Windows .