L’événement de printemps d’Apple aura lieu en avril, et non le 23 mars

L'événement de printemps d'Apple aura lieu en avril, et non le 23 mars

La traditionnelle annonce des produits d’Apple au printemps a été déplacée de mars à avril, et plusieurs nouveaux appareils devraient maintenant voir le jour dès le mois prochain.

Jon Prosser, source populaire autour des produits d’Apple, et qui a l’habitude de divulguer des informations sur les produits Apple non encore commercialisés, a confirmé plus tôt dans la semaine que le prochain événement d’Apple aurait lieu en avril.

La société à la pomme croquée n’a pas encore confirmé ce rapport, mais des informations supplémentaires seront fournies dans les semaines à venir lorsque Apple annoncera officiellement l’événement. Apple envoyant habituellement les invitations une semaine à l’avance, il est devenu clair mardi qu’il n’y aurait pas d’événement le 23 mars, et beaucoup ont spéculé qu’Apple pourrait simplement envoyer un tas de communiqués de presse à la place.

Comme indiqué, Prosser précise maintenant que nous pouvons nous attendre à un événement en avril à la place, mais gardez à l’esprit que les deux dates de mars qu’il avait précédemment proposées n’étaient pas correctes. Quoi qu’il en soit, il va sans dire que l’événement se déroulera en ligne pour des raisons évidentes.

The event is in April. 🤦🏼‍♂️ I’ll explain on FPT. RIP my eyebrows. 🥸 – Jon Prosser (@jon_prosser) March 17, 2021

Alors, que pouvons-nous attendre de cet événement Apple ? Bien que la société soit restée muette sur les nouveaux produits qui seront commercialisés en avril, nous nous attendons à ce que de nouveaux iPad soient annoncés lors de l’événement, y compris peut-être un nouvel iPad mini et un iPad Pro amélioré doté d’un écran Mini LED. Nous pourrions également enfin voir les AirTags, dont on parle depuis longtemps, et les AirPods 3.

Ce sont les trois choses qui ont été le plus souvent liées à l’événement, mais certaines sources ont également signalé une nouvelle Apple TV et l’iPad mini 6, et nous ne pouvons pas exclure d’autres annonces non plus, comme un nouveau matériel Mac, et un nouvel iPhone SE.

De nouveaux produits Apple vont voir le jour

Il n’y a pas si longtemps, des personnes familières avec le sujet ont suggéré qu’Apple pourrait également dévoiler un nouveau modèle d’iPhone SE au printemps 2021, bien qu’à l’heure actuelle, il semble que la société ait retardé cette annonce, le prochain iPhone abordable devant être mis en vente en 2022. La prochaine génération de l’iPhone SE devait initialement être basée sur l’iPhone 11, bien que les dernières informations sur ce produit indiquent qu’Apple pourrait encore s’en tenir à l’approche de l’iPhone 8 pour ce prochain modèle. En d’autres termes, l’iPhone SE s’en tiendrait à un écran de 4,7 pouces, peut-être parce qu’Apple veut éviter que ses smartphones ne se cannibalisent entre eux.

Cependant, l’événement d’avril est susceptible d’être axé sur l’iPad et éventuellement d’autres accessoires, donc attendez-vous à ne pas avoir de nouvelles sur la famille de produits iPhone.