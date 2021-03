Les nouveaux iMac avec une puce Apple M repérés dans Xcode

Un nouvel iMac équipé d’un processeur Apple Silicon pourrait déjà être dans la nature, quelque part sur le bureau d’un développeur. Des captures d’écran faisant circuler du code d’erreur de l’environnement de développement intégré Xcode d’Apple ont récemment été obtenues par 9to5Mac et indiquent l’existence d’un iMac doté d’une puce basée sur l’architecture ARM.

Il vaut mieux prendre cette information à la légère, mais la rumeur d’un nouvel iMac a longtemps couru pour un lancement dans le courant de l’année 2021. Certains rapports font également état d’un nouveau modèle avec un dos plat, de nouvelles couleurs et des bords plus fins. Le fait qu’un développeur soit déjà en possession du modèle mis à niveau pourrait être la preuve d’un lancement de produit à venir.

La capture d’écran du code en question peut être vue ci-dessus, et 9to5Mac dit avoir examiné le fichier de rapport de crash et confirmé que cela s’est effectivement produit sur un appareil ARM 64. Comme vous pouvez le voir, il mentionne un iMac sous le nom du périphérique et dispose également de la version du système d’exploitation, ainsi que des informations sur le thread et le binaire. Aucune autre information sur le design ou les spécifications du prétendu iMac n’est disponible.

Xcode est généralement utilisé par les développeurs pour coder de nouvelles applications pour les Mac d’Apple. Cette capture d’écran a été partagée à l’origine sur Twitter par le développeur Dennis Oberhoff, mais 9to5Mac a plongé plus profondément dans le code et rapporte que l’outil est capable de repérer des modèles d’appareils avant leur sortie, notamment lorsque l’équipe d’ingénieurs d’Apple teste des applications tierces en interne sur l’appareil.

Look what just leaked through the Xcode Crashreporter for macOS. iMac – ARM64 🙂 pic.twitter.com/tPr4mYhYvU — Dennis (@DocterD) March 17, 2021



Il se pourrait qu’Apple ait testé l’application de Dennis Oberhoff sur un nouvel iMac quelque part dans le monde, mais n’ait pas pris soin de masquer ses traces.

Une annonce prochainement ?

Apple a déjà cessé de vendre des versions de l’iMac de 21,5 pouces avec des disques SSD de 512 Go et 1 To sur son site Web et a également abandonné l’iMac Pro. Il n’est pas rare qu’Apple arrête de vendre des produits plus anciens juste avant un rafraîchissement, et avec cette dernière fuite dans Xcode, il y a certainement des chances qu’il y ait un nouvel iMac.

Un événement de printemps Apple serait également prévu pour la fin mars ou le mois d’avril. Il ne serait pas trop surprenant qu’Apple présente un nouvel iMac lors de cet événement, bien que la société organise habituellement des événements distincts pour le lancement des iPad, iPhone et Mac. Nous devrons attendre et voir, mais pour l’instant, il y a beaucoup d’espoir à l’horizon.