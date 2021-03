Intel détaille les processeurs de bureau Rocket Lake-S de 11e génération

Comme promis en octobre de l’année dernière, Intel a finalement dévoilé ses processeurs de bureau Core Rocket Lake-S de 11e génération, très attendus, au premier trimestre 2021. Les nouveaux processeurs de bureau Intel Core de 11e génération apportent des gains de performance substantiels par rapport à leurs prédécesseurs. Ils sont également conçus pour offrir des expériences de jeu améliorées et immersives.

Les processeurs de bureau Intel Core de 11e génération de la série S utilisent une toute nouvelle architecture Cypress Cove. Mais vous serez peut-être déçu d’apprendre qu’ils sont toujours basés sur un vieillissant nœud de processus de 14 nm.

L’architecture Cypress Cove, pour ceux qui l’ignorent, est essentiellement un rétroportage en 14 nm de l’architecture Sunny Cove en 10 nm utilisée dans les processeurs mobiles Ice Lake d’Intel. AMD, quant à lui, livre des processeurs Ryzen en 7 nm depuis plus d’un an maintenant.

Alors que le processeur Comet Lake peut aller jusqu’à 10 cœurs et 20 threads, les processeurs de bureau Rocket Lake-S ne vont que jusqu’à 8 cœurs et 16 threads. Le processeur Intel Core i9-11900K de 11e génération se trouve en tête de liste. La gamme commence par les processeurs i5-11400T et i7-11700T dans les autres tranches de prix.

En effet, il y a 19 puces Rocket Lake-S différentes au lancement, allant du processeur Intel Core i5-11400T de 35 watts à 6 cœurs et 12 threads, au processeur Core i9-11990K de 125 watts à 8 cœurs et 16 threads.

Spécifications et caractéristiques du Intel Core i9-11900K

En ce qui concerne les spécifications, le processeur de bureau phare Intel Core i9-11900K comporte 8 cœurs et 16 threads. Vous disposez également de 16 Mo de cache L3 et d’un TDP (Thermal design power) de 125 W. L’horloge de base du processeur est de 3,5 GHz, l’horloge turbo de tous les cœurs est de 4,7 GHz et l’horloge turbo maximale d’un seul cœur est de 5,2 GHz. Mais, vous pouvez obtenir une augmentation supplémentaire de 100 MHz de la fréquence d’horloge maximale grâce à Thermal Velocity Boost.

Intel affirme que les processeurs de bureau Rocket Lake-S de 11e génération offrent jusqu’à 19 % d’amélioration des performances IPC d’une génération à l’autre par rapport aux variantes de 10e génération. Vous obtenez des puces graphiques Intel UHD intégrées et basées sur la nouvelle architecture graphique Xe, offrant des gains de performance graphique de 50 %. Cela signifie également qu’ils prennent en charge la sortie HDMI 2.0 permettant de connecter jusqu’à deux écrans 5K à 60 Hz ou jusqu’à 3 écrans 4K à 60 Hz sans avoir besoin d’un GPU discret.

Les processeurs prennent également en charge de meilleures performances d’IA, grâce aux technologies Deep Learning Boost et Vector Neural Network Instructions de la société.

En outre, le processeur prend en charge la RAM DDR4 à 3 200 MHz, 20 voies PCIe 4.0 et la rétrocompatibilité avec les chipsets Intel de la série 400. Les processeurs de bureau de 11e génération offrent également de nouveaux outils d’overclocking, avec un overclocking de la mémoire en temps réel, un tout nouveau contrôleur de mémoire intégré avec des timings plus larges et le support de Gear 2, et plus encore. Ils prennent également en charge l’affichage et les médias améliorés, Thunderbolt 4, WiFi 6E et d’autres technologies.

Disponible dès le 30 mars

Enfin, Intel a également rafraîchi les processeurs de bureau existants de la 10e génération.

Intel indique que les nouveaux processeurs seront disponibles à partir du 30 mars, et les fabricants de PC commencent déjà à annoncer de nouveaux ordinateurs de bureau alimentés par les processeurs Rocket Lake-S.