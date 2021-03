Comme Apple, Google réduit les frais du Play Store pour les petits développeurs

Google a révélé cette semaine une nouvelle initiative visant à stimuler la croissance des développeurs d’applications. Google suit l’exemple d’Apple en réduisant de moitié les frais de son Play Store pour les développeurs qui gagnent moins d’un million de dollars par an.

Google et Apple ont été critiqués pour leur politique en matière de boutiques d’applications. Ce qui était autrefois salué comme un facteur de changement pour les joueurs, et dont on louait la simplification de l’aspect commercial du développement, est de plus en plus considéré avec suspicion et dégoût.

L’année dernière, Apple a fait un premier pas vers un allègement des frais facturés aux développeurs, en réduisant sa commission de 30 % à 15 % pour les développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an. Toutefois, dans le cadre du programme pour les petites entreprises d’Apple, dès qu’un développeur franchit ce seuil, il est exclu du programme et doit payer la totalité de la commission.

Google a maintenant annoncé sa propre initiative, en réduisant également sa commission de 30 % à 15 % pour les développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an. Le programme de Google présente toutefois un avantage majeur par rapport à celui d’Apple. Plutôt que d’exclure un développeur du programme dès qu’il franchit ce seuil, Google continue de ne prélever que 15 % sur le premier million, tout en prélevant 30 % sur tout ce qui dépasse le premier million.

Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits, explique la logique de l’entreprise :

Bien que ces investissements soient essentiels lorsque les développeurs en sont aux premiers stades de leur croissance, la mise à l’échelle d’une application ne s’arrête pas lorsqu’un partenaire a atteint 1 million de dollars de revenus — nous avons entendu des partenaires réalisant 2, 5 et même 10 millions de dollars de revenus par an nous dire que leurs services sont encore sur la voie de l’orbite autonome. C’est pourquoi nous mettons à la disposition de tous les développeurs de jeux, quelle que soit leur taille, des frais réduits sur les premiers 1 million de dollars de revenus totaux réalisés chaque année. Nous pensons qu’il s’agit d’une approche équitable qui s’inscrit dans la mission plus large de Google, à savoir aider tous les développeurs à réussir. Nous sommes impatients de partager tous les détails dans les mois à venir.

Un changement attendu en juillet 2021

Il convient de féliciter Google pour son approche. Espérons qu’Apple lui emboîtera le pas.

Ce changement entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Selon Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits chez Google, ce changement entraînera une réduction de 50 % des frais pour 99 % des développeurs dans le monde qui vendent des biens et services numériques avec Google Play. Cette réduction des frais sera accessible à tous les développeurs Google Play, « quelle que soit leur taille ».