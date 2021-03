Microsoft masque la barre de titre dans les onglets verticaux de Edge

Ainsi, la dernière version Canary permet aux utilisateurs de masquer la barre de titre dans les onglets verticaux et donc d’utiliser Edge comme il est censé l’être : sans éléments inutiles à l’écran, car, après tout, le but de l’application en général, et des onglets verticaux en particulier, est de mettre l’accent sur le contenu Web.

L’une des fonctionnalités les plus utiles que Microsoft Edge a récemment reçues est la prise en charge des onglets verticaux, quelque chose qui est incroyablement pratique pour ceux qui utilisent plus d’une poignée d’onglets en même temps.