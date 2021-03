Les AirPods 3 pourraient être retardés pour être lancés avec l’iPhone 13

Les AirPods 3 d’Apple devraient faire leurs débuts dans le courant de l’année. Alors que les précédents rapports indiquaient qu’ils arriveraient assez rapidement, un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo indique que les écouteurs pourraient arriver beaucoup plus tard que prévu.

Jusqu’à présent, les rumeurs disaient que les AirPods 3 arriveraient au cours de la première moitié de l’année 2021, la conférence annuelle des développeurs d’Apple (WWDC) qui se tient vers le mois de juin étant considérée comme un lieu de lancement possible.

Selon une note de recherche de l’analyste qui a été vue par MacRumors, Apple pourrait lancer les AirPods 3 entre juillet et septembre au plus tôt. Cela signifie que le lancement pourrait coïncider avec le lancement de l’Phone 13, plutôt qu’avec la WWDC. Le raisonnement de Kuo est basé sur des informations suggérant que les AirPods 3 devraient entrer en production de masse à peu près à ce moment-là, ce qui signifie qu’une sortie plus tôt ne serait pas possible.

Apple pourrait les annoncer plus tôt dans l’année et les lancer plus tard, mais ce n’est pas le style habituel de la société, donc c’est peu probable.

Plus intéressant encore : Kuo ne sait pas si Apple remplacera complètement les AirPods 2 actuels par le nouveau modèle ou si elle le conservera dans la gamme comme option moins chère. On peut craindre que cette dernière option ne pèse sur les ventes des nouveaux AirPods 3, mais l’absence d’une option abordable pourrait également faire fuir les consommateurs.

Une gamme qui a souffert des ventes

En dehors de cela, Kuo a noté que la gamme AirPods a souffert en matière de ventes, avec des expéditions en baisse d’environ 25 % au cours de l’année dernière. Cela peut être dû en partie au prix, les AirPods Pro et AirPods Max étant un peu plus chers que la plupart des autres écouteurs, et à la concurrence considérable des rivaux. Pour ceux qui préfèrent dépenser moins tout en achetant auprès d’entreprises axées sur l’audio, il existe de nombreuses options d’écouteurs sans fil bon marché. Vous n’avez pas besoin des AirPods pour obtenir un son sans fil d’excellente qualité sur un iPhone, alors vous allez probablement opter pour des alternatives moins chères.

Les spéculations autour du lancement des AirPods 3 vont bon train depuis un moment, mais les écouteurs ne sont toujours pas officiels. La gamme AirPods existante commence à 179 euros, tandis que les AirPods Pro sont à 279 euros, ce qui laisse spéculer que les AirPods 3 pourraient se situer entre les deux, à environ 200 euros. Toutefois, si le rapport de Kuo s’avère exact, nous devrons peut-être attendre un certain temps avant d’en avoir le cœur net.