Google Meet devient plus utile pour les étudiants

Google Meet est l’un des outils de réunion et de collaboration en ligne les plus utilisés, qui a vu son utilisation exploser en raison des confinements liés à la pandémie. Avec Zoom et Microsoft Teams, Google Meet a non seulement rapproché le monde, mais a également veillé à ce que les étudiants ne soient pas affectés par le COVID-19.

Toutes ces applications ont depuis ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à assister efficacement aux réunions ou aux cours. Cependant, Google Meet ne permettait pas aux étudiants d’enregistrer leurs sessions vidéo et cet inconvénient majeur disparaît désormais.

Google vient d’annoncer que les programmes Education Fundamentals (pour les enseignants uniquement) et Education Plus (pour les enseignants et les étudiants) seront désormais autorisés à enregistrer les sessions Google Meet en ligne, une fonctionnalité qui était à l’origine limitée aux niveaux payants pour les utilisateurs de Workspace.

Cette fonctionnalité sera toutefois désactivée pour tous par défaut. Seuls les administrateurs ou les titulaires de compte auront accès à l’activation des enregistrements de leur côté. Une fois que le compte étudiant est autorisé à enregistrer les appels, il peut cliquer sur l’icône hamburger en bas à droite de l’écran de Google Meet et sur l’option « Commencer l’enregistrement ».

Ces enregistrements seront automatiquement sauvegardés sur le compte Google Workspace for Education Drive de l’étudiant, d’où ils pourront être téléchargés pour une utilisation hors ligne ou être lus sur place.

De plus en plus de fonctionnalités

Selon Google, la fonctionnalité a déjà commencé à être déployée de manière progressive à partir du 8 mars et sera disponible pour la plupart des utilisateurs dans un délai de 15 jours. Cela étant dit, les clients de Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals et Nonprofits, ainsi que les clients de G Suite Basic et Business ne pourront toujours pas enregistrer les appels.

Récemment, Google a ajouté une autre fonctionnalité utile pour aider les organisateurs de réunions avec un grand nombre de participants. Dans sa dernière mise à jour, Google a permis aux utilisateurs de créer des salles de réunion avant de commencer une réunion, ce qui facilite la tâche des enseignants et des animateurs.