Le rendu du Huawei P50 Pro révèle de grands objectifs de caméra

Huawei a sans doute été avant-gardiste dans le secteur de la photo sur les smartphones pendant des années, du moins jusqu’à ce qu’elle soit frappée par des sanctions américaines qui pourraient bientôt mettre à genoux son activité mobile. Ses flagships sont en tête des benchmarks et des critiques, même si certains contestent naturellement ces résultats, et ses designs ont lancé certaines tendances, comme les blocs de caméra circulaire et carré. Il semble que Huawei pourrait viser cette dernière tendance cette année encore avec le P50 Pro, du moins si ces rendus non officiels représentent vraiment le design du smartphone.

Bien qu’Apple et Google aient finalement adopté la bosse carrée pour le bloc ce caméra arrière, c’est en fait Huawei qui a été le premier à arborer un tel design, en le plaçant au milieu de l’arrière du Mate 20. Elle a également adopté une bosse circulaire pour la caméra, certes utilisée en premier par Motorola, mais qui n’a pas vraiment accroché.

Selon OnLeaks, le Huawei P50 Pro arborera également un nouveau design, pour le meilleur et pour le pire. Au lieu d’un cercle ou d’un bloc, le Huawei P50 Pro aura l’un des plus grands objectifs de caméra, avec une bosse en forme d’un rond allongé, qui enferme bizarrement deux grandes bosses circulaires à l’intérieur. Ces cercles logeront très probablement plus d’un capteur, sinon, ce serait un énorme gaspillage d’espace.

La face avant du Huawei P50 Pro est plus traditionnelle, mais elle s’éloigne des précédents smartphones « Pro » de Huawei. Cette année, on s’attend à ce que la société laisse tomber les doubles caméras frontales et se contente d’un seul trou circulaire au centre de l’écran de 6,6 pouces.

Selon la fuite, le haut et le bas du P50 Pro sont plats, un peu comme le P30, et les dimensions supposées de 159 x 73 x 8,6 mm laissent penser que le smartphone sera légèrement plus long et plus large que le P40, bien que l’on s’attende à ce que la caméra fasse passer l’épaisseur du téléphone à 10,3 mm. Attendez-vous à un panneau arrière en verre et un cadre métallique avec des haut-parleurs en haut et en bas.

Un smartphone étonnant

Comme tout design, ce bloc de caméra va très probablement attirer certains et en repousser d’autres. Au moins, elle attirera certainement l’attention et la curiosité des gens, ce qui pourrait être une meilleure stratégie marketing que de simplement parler des spécifications de la caméra et autres.

Outre le design, les quelques rumeurs que nous avons entendues se concentraient sur la question de savoir si le smartphone serait le premier à être livré avec le système d’exploitation HarmonyOS, l’alternative Android de Huawei, préinstallé en usine.