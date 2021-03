Facebook pourrait permettre de partager les Reels Instagram sur le fil d’actualité

Lorsque TikTok a été interdit en Inde en juin dernier, Instagram a très vite pris le train en marche et a lancé ses Reels. L’entreprise a lancé la fonctionnalité dans le monde entier en août 2020.

Facebook a essayé d’unifier ses plateformes et ses services en intégrant de nouvelles fonctions de partage dans ses applications. En conséquence, l’entreprise a récemment révélé qu’elle testait une nouvelle fonctionnalité en Inde. Elle permet aux créateurs de partager leurs Reels Instagram directement sur leurs comptes Facebook.

Pour les non-initiés, Reels est une plateforme relativement nouvelle analogue à TikTok et intégrée à Instagram. Elle permet aux utilisateurs de créer de courtes vidéos de 30 secondes à partager sur la plateforme. D’autres utilisateurs peuvent ensuite les consommer dans un flux vidéo vertical, comme dans l’application TikTok, désormais intégrée en Inde.

Ainsi, dans ce test, les créateurs indiens auront la possibilité de partager leurs Reels Instagram sur leur fil d’actualité Facebook. De cette façon, ils ne seront pas limités à Instagram. Ils pourront partager leurs courtes vidéos avec un public plus large. « En Inde, nous testons la possibilité pour les créateurs d’Instagram de choisir de faire recommander leurs Reels sur Facebook… les créateurs peuvent atteindre de nouveaux publics et les gens peuvent créer et découvrir un contenu plus divertissant », a déclaré un porte-parole de Facebook à Reuters.

Outre l’intégration de Facebook-Reels, la société a ajouté qu’elle travaillait actuellement sur une fonctionnalité analogue pour son application principale. Elle est actuellement testée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs. Cette fonctionnalité vous permettra d’enregistrer de courtes vidéos depuis l’application Facebook et de ne pas dépendre uniquement d’Instagram.

Facebook-Reels

Bien que cette application soit actuellement en phase de test, Zuckerberg & Co. devrait la diffuser dans le monde entier cette année. Et, ils voudront le faire pour deux raisons. Premièrement, en Inde, des acteurs nationaux tels que MX Takatak et ShareChat’s Moj ont capté un grand nombre d’utilisateurs. Alors que Instagram compte environ 165 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le pays, Facebook compte plus de 350 millions d’utilisateurs actifs par mois sur sa plateforme. Cela permet aux créateurs d’avoir un accès direct à un public beaucoup plus large sans avoir à faire trop d’efforts.

Dans le monde, TikTok reste le plus grand acteur dans le domaine des vidéos courtes. Cette fonctionnalité de partage croisé attirera potentiellement certains créateurs de renom vers la plateforme de Facebook pour du contenu vidéo court.