Apple lancera un iPhone avec son propre modem 5G en 2023

Nous savons déjà qu’Apple veut lancer un iPhone avec son propre modem, tout cela dans le but de réduire la dépendance à Qualcomm, et selon une nouvelle note d’analyste, cela devrait se produire dès 2023.

Les analystes de Barclays, Blayne Curtis et Thomas O’Malley, expliquent que Qorvo et Broadcom sont les grands gagnants de ce mouvement, car leur technologie pourrait être utilisée pour le propre modem 5G d’Apple qui sera lancé sur l’iPhone dans environ deux ans.

Cependant, pour l’instant, Apple s’en tient aux modems développés par Qualcomm dans le cadre d’un règlement annoncé en 2019. L’iPhone 12 est actuellement équipé du modem Snapdragon X55, tandis que les nouveaux modèles qui sortiront cette année devraient utiliser le Snapdragon X60.

Si la même collaboration est maintenue pour la gamme d’iPhone en 2022, les prochains appareils pourraient être équipés du Snapdragon X65 avant qu’Apple ne finisse par abandonner les puces Qualcomm et opte pour sa propre solution interne.

Les prochains iPhone qui arriveront à l’automne miseront à fond sur la 5G, tout comme la génération actuelle, Apple ayant elle-même vanté les performances de ses smartphones lors de l’annonce de l’automne dernier.

La 5G en point de mire

« Dotés du plus grand nombre de bandes 5G de tous les smartphones, les modèles iPhone 12 Pro offrent la plus large couverture 5G au monde. Les modèles aux États-Unis prennent en charge les ondes millimétriques, la version à plus haute fréquence de la 5G, ce qui permet aux modèles iPhone 12 Pro d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 4 Gb/s, même dans les zones densément peuplées. Les modèles iPhone 12 Pro sont également dotés du mode Smart Data, qui prolonge l’autonomie de la batterie en évaluant intelligemment les besoins de la 5G et en équilibrant l’utilisation des données, la vitesse et la puissance en temps réel », a déclaré Apple.

La future gamme d’iPhone 13 devrait être annoncée selon le traditionnel calendrier d’Apple en septembre, les ventes devant commencer plus tard le même mois.