La Sonos Roam va se doter de la fonction Trueplay, et d’une fonction d’échange de sons

La Sonos Roam va se doter de la fonction Trueplay, et d'une fonction d'échange de sons

Nous attendons avec impatience l’annonce de la supposée Sonos Roam demain, mardi 9 mars, et nous avons maintenant davantage de détails sur les caractéristiques et les fonctions à attendre lorsque la dernière enceinte de Sonos arrivera sur le marché.

Selon des sources s’adressant à The Verge, la Sonos Roam va introduire de nouvelles astuces très intrigantes. La première est Sound Swap qui vous permettra de transmettre la musique de la Roam à une autre enceinte de votre système Sonos situé à proximité.

Malheureusement la source ne nous donne pas beaucoup de détails sur le fonctionnement de ce système, mais une pression prolongée sur le bouton de lecture de l’enceinte enverra ce que vous écoutez à l’autre enceinte Sonos la plus proche, peut-être en utilisant la technologie Bluetooth Low Energy. On peut supposer que la fonction Sound Swap sera utile lorsque vous êtes allé au parc ou à la plage pour écouter vos chansons sur la Sonos Roam, et que vous rentrez à la maison pour continuer à écouter votre musique sur votre installation Sonos standard.

The Verge a également partagé une nouvelle image de promotion pour la Sonos Roam, que vous pouvez voir ci-dessus.

Une autre nouvelle fonctionnalité qui devrait être introduite avec la Sonos Roam est la possibilité de lire des chansons sur l’ensemble d’un système Sonos en Bluetooth, ainsi qu’en Wi-Fi. Cela signifie que vous pouvez contrôler la musique de vos enceintes Sonos depuis n’importe quel smartphone, tablette ou ordinateur compatible Bluetooth, si vous avez un Sonos Roam à proximité. La Sonos Move, la première enceinte portable que Sonos a lancée en 2019, peut utiliser la connectivité Bluetooth ou le Wi-Fi, mais seulement une à la fois. Il semble que la Roam pourra utiliser les deux ensemble afin de transmettre les instructions à vos enceintes Sonos non portables.

Prix de 169 dollars ?

Comme la Move, la Roam de Sonos est censée être dotée d’une fonction de réglage automatique Trueplay qui utilise ses microphones intégrés pour vérifier l’acoustique de son environnement et ajuster la lecture audio en conséquence. De nombreuses enceintes portables et enceintes connectées déjà sur le marché ont quelque chose d’analogue.

Le dernier rapport de The Verge indique également que la Sonos Roam ne peut pas être utilisée comme une enceinte surround pour le Sonos Arc ou la Sonos Beam, mais qu’elle est classée IP67 pour sa résistance à la poussière et à l’eau. Le prix serait de 169 dollars.