Voici pourquoi le fondateur de Microsoft, Bill Gates, préfère Android à iOS

Dans le long débat sur les smartphones Android et les iPhone, les gens ont leurs préférences. Certains aiment l’aspect open source d’Android, tandis que d’autres préfèrent rester dans l’écosystème clos d’iOS. Cependant, pour Bill Gates, l’iPhone est un objet avec lequel il joue rarement. Ainsi, lorsqu’il s’agit de son objet quotidien, Gates préfère opter pour Android.

Lors d’une récente interview audio avec le journaliste de CNBC Andrew Ross Sorkin et le co-fondateur de la récente et populaire application Clubhouse, Bill Gates a une fois de plus confirmé qu’il choisirait Android plutôt qu’iOS à tout moment.

Gates affirme qu’il apprécie la nature open source d’Android, car il est beaucoup plus « flexible » que la plateforme iOS. « J’utilise en fait un smartphone Android. Comme je veux garder une trace de tout, je joue souvent avec des iPhone, mais celui que je transporte se trouve être Android », a déclaré Gates à Sorkin.

Si Gates « joue » parfois avec son iPhone, c’est en partie parce qu’il a besoin d’utiliser une application qui n’est disponible que sur iOS. Prenez l’application Clubhouse, par exemple. C’est quelque chose qui n’est disponible que sur iOS, pour le moment. De plus, Gates a ajouté que la façon dont certains fabricants d’appareils Android intègrent les applications Microsoft dans leurs appareils lui donne envie d’utiliser Android plus qu’un iPhone.

« Certains fabricants d’appareils Android préinstallent les applications Microsoft d’une manière qui me facilite la tâche. Ils sont plus flexibles sur la façon dont le logiciel se connecte au système d’exploitation », a ajouté Bill Gates.

Une rivalité

À l’époque, Steve Jobs et Bill Gates étaient des rivaux de taille qui voulaient se surpasser sur le marché. Cependant, Gates a toujours été un admirateur du créateur d’Apple en raison de ses stratégies de marketing pleines d’esprit et de ses idées de produits révolutionnaires.

De plus, je suis sûr que Gates utiliserait un smartphone Microsoft avec Windows Mobile en ce moment même si sa société ne manquait pas l’occasion de développer un système d’exploitation mobile décent. L’année dernière, Gates a admis que l’incapacité de Microsoft à mettre au point un système d’exploitation mobile décent est l’une des plus grandes erreurs de sa vie.