Microsoft Edge obtient officiellement un menu d’extensions

Alors que la nouvelle version Chromium de Microsoft Edge commence à jouer dans la cour des grands, les Power user du navigateur repèrent les fonctionnalités manquantes du navigateur qui sont présentes chez ses concurrents. Microsoft a l’intention de remédier à cette situation en ajoutant les « must have » du navigateur à Edge.

L’un des avantages de la migration vers le moteur Chromium pour Microsoft Edge est que les utilisateurs peuvent désormais installer des extensions conçues pour Google Chrome également. Cela signifie que les personnes qui consultent Edge à partir de Chrome peuvent apporter avec toutes leurs extensions préférées. Et, il va sans dire que beaucoup d’entre nous utilisent plus d’une extension dans leur navigateur et, dans certains cas, le fait de les avoir toutes sur la barre d’outils du navigateur à côté de la barre d’adresse encombre l’interface utilisateur.

Actuellement, j’ai 5 extensions affichées dans la barre d’outils et la barre d’adresse est considérablement réduite lorsque le navigateur est utilisé sur la moitié de l’écran, et sans aucun doute, l’expérience est encore pire avec un plus grand nombre d’extensions.

C’est la raison pour laquelle Microsoft a développé un menu d’extensions dédié qui regroupe toutes les extensions sous un même toit dans Edge, ce qui permet de gagner un espace précieux sur la barre d’outils.

« Si vous avez plusieurs extensions installées sur votre navigateur, ces icônes d’extension prennent un espace considérable sur votre barre d’outils. Nous avons reçu des réactions importantes de la part des utilisateurs qui demandent de pouvoir gérer ces extensions et de récupérer de l’espace sur la barre d’outils. Pour répondre à ces demandes, nous avons mis en place un nouveau menu “Extensions” sur la barre d’outils. Ce menu d’extensions vous permet de masquer une ou plusieurs de vos extensions dans la barre d’outils. En outre, vous pouvez visiter directement le site des extensions Edge pour installer d’autres extensions ou la page de gestion des extensions en utilisant les deux liens fournis dans le menu », explique Microsoft.

Fonctionnalité actuellement déployée pour les testeurs

Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans les canaux Canary et Dev, mais Microsoft explique qu’elle est progressivement déployée aux testeurs. Autrement dit, tout le monde ne peut pas encore en profiter. De plus, vous ne verrez pas le menu des extensions dès le premier démarrage de Edge. Dès que vous aurez installé une ou plusieurs extensions, le menu fera son apparition. En outre, si vous n’aimez pas ce nouveau menu et préférez que toutes vos extensions soient visibles à tout moment, vous pouvez personnaliser la barre d’outils et vous débarrasser du menu. Vous pourrez ainsi le renvoyer d’où il vient et utiliser vos extensions en toute tranquillité une fois de plus.

Il va sans dire que les utilisateurs sont autorisés à choisir la manière dont ils souhaitent afficher leurs extensions et, si nécessaire, un élément spécifique peut également être déplacé vers la barre d’outils principale pour un accès plus pratique à tout moment.