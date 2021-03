Microsoft Teams permettra de partager des canaux avec des contacts externes

Microsoft Teams lancera bientôt une série de mises à jour conçues pour faciliter la collaboration en ligne, tant entre collègues qu’avec les partenaires externes. Dévoilées lors de la conférence annuelle Ignite de Microsoft, ces mises à jour comprennent(par exemple des clients et des partenaires) dans un canal partagé unique au lieu de les ajouter comme invités du réseau.

Selon Microsoft, le service permettra aux contacts externes de tirer parti de toutes les possibilités de collaboration de Teams — y compris le chat, les réunions, la co-création de documents, etc. — tout en donnant à l’organisation hôte un contrôle plus strict sur la manière dont les utilisateurs accèdent aux données.

« Chaque canal partagé apparaîtra dans le locataire principal d’une équipe d’un utilisateur aux côtés des équipes et des canaux existants, offrant un accès pratique dans leur flux de travail actuel », a ajouté la société.

Les utilisateurs peuvent continuer à accéder aux fonctionnalités de Teams telles que le chat textuel, la vidéo et la voix dans les canaux partagés, ainsi que partager du contenu et des documents de co-auteurs avec des utilisateurs externes en temps réel. Au lancement, les canaux partagés apparaîtront en option dans le menu de création de canaux, aux côtés des canaux standard et privés. Les utilisateurs externes de Teams peuvent alors être invités à rejoindre l’espace partagé, les administrateurs de Teams disposant de « contrôles granulaires » sur l’accès des utilisateurs externes aux données et aux informations.

Microsoft Teams Connect est actuellement en preview privée, mais elle devrait être mise à la disposition de tous les utilisateurs plus tard dans l’année.

D’autres nouveautés

En plus des canaux inter-organisationnels, Teams bénéficie également d’un nouvel ensemble de fonctionnalités conçues pour « aider les présentateurs à fournir du contenu de manière plus professionnelle et à offrir aux participants aux réunions des expériences dynamiques ». Au lieu de simplement partager le bureau au moment de la présentation, les utilisateurs de Teams peuvent désormais utiliser une intégration PowerPoint qui réunit les diapositives, les discussions et les participants à la réunion en une seule vue. En permettant au présentateur d’interagir plus facilement avec les participants, Microsoft espère que PowerPoint Live dans Teams rendra l’expérience de réunion plus riche et plus attrayante.