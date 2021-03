Microsoft publie une nouvelle mise à jour Office Insider pour iOS

Et enfin, Microsoft annonce officiellement la nouvelle application Office pour iPad, qui réunit toutes les applications de productivité sous un même toit. Cette application Office unifiée a en fait été lancée il y a quelques semaines, mais avec cette mise à jour Insider, Microsoft la met à la portée de tous, ouvrant ainsi la voie à une expérience plus pratique avec la suite de productivité sur un iPad.

En d’autres termes, il est désormais plus facile d’utiliser certaines fonctions des trois applications, grâce à ces nouveaux menus conçus pour les trackpads et les souris.

Word, Excel et PowerPoint sont désormais également disponibles avec les fonctionnalités de l’iPad, car un nouveau menu contextuel a été spécialement mis en place pour les utilisateurs disposant d’une souris et d’un trackpad .

« La dictée est maintenant disponible dans plus de langues. Grâce à l’ajout de nouvelles langues, un plus grand nombre de locuteurs dans le monde entier peuvent utiliser la dictée vocale. La dictée est désormais disponible dans sept nouvelles langues : Hindi, russe, polonais, portugais (Portugal), coréen, thaï et chinois (Taïwan). Nous continuons également à ajouter d’autres langues », explique la société dans les notes de mise à jour.

À partir de cette version, la fonction de dictée disponible dans Microsoft Word est proposée dans d’autres langues, et Microsoft indique qu’elle travaille à en ajouter encore plus dans les prochaines mises à jour.