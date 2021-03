Apple veut améliorer la reconnaissance faciale Face ID

Aujourd’hui, les systèmes traditionnels de reconnaissance faciale ont du mal à détecter et à reconnaître un visage lorsqu’il est obstrué par certains éléments externes tels que des lunettes, des cheveux ou… des masques. Pour permettre à son système de reconnaissance faciale de détecter et de reconnaître un visage même s’il est obstrué, Apple travaille donc à la mise au point de cette nouvelle technologie de thermocartographie.

Le brevet, intitulé « Occlusion detection for facial recognition processes », suggère que toute occlusion ou obstruction des traits du visage peut être détectée et évaluée par une caméra thermocartographique spéciale sur un appareil. Ce procédé permettra de créer des cartes thermiques de référence d’une image faciale, puis de la comparer à l’image réelle du visage pour déterminer l’emplacement des caractéristiques faciales comme les yeux, le nez et la bouche des utilisateurs.