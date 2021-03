Google Chrome va recevoir des mises à jour importantes toutes les 4 semaines

Google suit les traces de Mozilla et fait passer le navigateur Chrome à un cycle de publication de quatre semaines, promettant ainsi d’envoyer des mises à jour majeures à un rythme plus rapide qu’auparavant. À l’heure actuelle, Google Chrome reçoit une mise à jour majeure toutes les six semaines, mais la société affirme qu’elle a réussi à raccourcir le cycle de publication, permettant ainsi aux utilisateurs d’obtenir de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement.



C’est également important, car ce n’est qu’au début de la semaine que Google a publié un correctif pour une vulnérabilité de type « zero-day ». En passant à un cycle de publication de quatre semaines pour les versions majeures de Chrome, Google sera en mesure de corriger ces vulnérabilités sur une base beaucoup plus régulière.



Ainsi, à partir de Chrome 94, qui devrait être mis en service au 3e trimestre de cette année, Google commencerait à déployer des mises à jour majeures du navigateur toutes les quatre semaines sur toutes les plateformes prises en charge.



Google annonce également l’ajout d’une version Extended Stable de Google Chrome qui serait mise à jour toutes les 8 semaines, dans le but de faciliter la tâche des administrateurs qui doivent mettre à jour le navigateur fonctionnant sur les appareils de leurs parcs.



« Nous allons ajouter une nouvelle option Extended Stable, avec des mises à jour d’étape toutes les 8 semaines. L’option Extended Stable sera disponible pour les administrateurs d’entreprise et les intégrateurs Chromium qui ont besoin de plus de temps pour gérer les mises à jour. Les mises à jour de sécurité de l’option Extended Stable seront publiées toutes les deux semaines pour corriger des problèmes importants, mais ces mises à jour ne contiendront pas les nouvelles fonctionnalités ou toutes les corrections de sécurité que l’option 4 semaines recevra », explique Google dans une annonce cette semaine.

7 PC sur 10 exécutent Google Chrome

Google Chrome est actuellement le navigateur numéro un au monde, et les statistiques de tiers indiquent qu’il fonctionne déjà sur environ 70 % des PC.



En d’autres termes, 7 PC sur 10 utilisent actuellement Google Chrome, bien qu’il soit initialement fourni avec un autre navigateur (Microsoft Edge sous Windows et Safari sous macOS), de sorte que l’accélération du rythme de lancement devrait être une bonne nouvelle pour un grand nombre d’utilisateurs.



Les utilisateurs de Chrome OS, d’autre part, bénéficieront de la prise en charge de plusieurs options de versions stables, mais Google indique que des informations supplémentaires à cet égard seront partagées ultérieurement.