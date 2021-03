Microsoft annonce de grandes nouveautés pour Excel sur le Web

Microsoft a annoncé une importante mise à jour des fonctionnalités de Excel sur le Web. Si vous êtes un utilisateur d’Excel avec un ordinateur de bureau, ces passionnantes fonctionnalités sont pour vous. Plus précisément, cette mise à jour facilite la navigation dans les feuilles de calcul, permet de sélectionner plusieurs plages, prend en charge l’historique des versions et bien d’autres choses encore.

Et, tout commence par une navigation plus aisée dans les feuilles de calcul, puisque la société a ajouté un nouveau bouton « Toutes les feuilles » dans le coin inférieur gauche pour faciliter la sélection d’une feuille de calcul spécifique.

La version Web de Microsoft Excel prend désormais en charge les raccourcis clavier et ceux-ci sont activés par défaut pour tous les utilisateurs. Vous pouvez voir tous les raccourcis clavier disponibles dans l’onglet Aide. « Excel pour le Web prend désormais en charge vos raccourcis clavier par défaut. Les raccourcis clavier comme Alt, Ctrl-1, Ctrl-Maj-A, etc., vont à Excel et non à votre navigateur. Pour voir la liste des raccourcis clavier d’Excel, cliquez sur l’onglet Aide et sélectionnez Raccourcis clavier — Remplacer les raccourcis du navigateur est coché par défaut », explique Microsoft.

Excel pour le Web prend également en charge de multiples façons de zoomer en avant et en arrière, vous pouvez donc utiliser des gestes tactiles comme pincer et étirer, CTRL + molette de la souris, cliquer et les touches plus et moins et même une valeur de zoom prédéfinie dans le coin inférieur droit.

Mais la grande nouveauté est l’ajout de l’historique des versions, qui vous permet de restaurer une version antérieure de votre document Excel à une version antérieure, même sur le Web. Cette fonction est disponible depuis longtemps dans l’application de bureau, et c’est donc une bonne chose qu’elle soit maintenant disponible sur le Web. « Vous pouvez maintenant visualiser et restaurer les versions précédentes de votre fichier Excel en utilisant l’historique des versions. Vous pouvez suivre les activités des autres collaborateurs dans le classeur et revenir à une version précédente si nécessaire. Sélectionnez Fichier > Info > Historique des versions », explique Microsoft.

Bonjour, l’historique des versions !

Enfin, bien que ce ne soit pas la plus belle des améliorations, il y a d’autres façons de sélectionner les paramètres régionaux, par exemple en allant dans « Fichier > Options > Paramètres du format régional », ou en allant dans la liste déroulante « Format des nombres > Autres formats de nombres ». Cela vous permet de faire des choses comme définir les formats de date et autres.

Les nouvelles fonctionnalités sont maintenant disponibles pour Excel sur le Web, et Microsoft indique que d’autres améliorations importantes sont déjà en cours.